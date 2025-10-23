Darts: "Was für ein absoluter Trottel!" Scharfe Worte von Littler

SPORT1 23.10.2025 • 14:18 Uhr Der ehemalige PDC-Tour-Card-Inhaber Andy Cornwall bezeichnete Luke Littler als „Angeber“ und „lächerlich“. Nun schießt der amtierende PDC-Weltmeister scharf zurück.

Luke Littler hat scharf gegen den ehemaligen PDC-Tour-Card-Inhaber Andy Cornwall zurückgeschossen. „Ich habe gesehen, dass Andy Cornwall gestern etwas über (Stephen; Anm. d. Red.) Bunting gesagt hat. Jetzt sagt er etwas über mich. Was für ein absoluter Trottel er doch ist – und ich kenne ihn nicht“, schrieb Littler auf Instagram.

Auslöser war ein Auftritt von Cornwall im „Mission Darts Podcast“. Dort redete der 54-Jährige zunächst über Bunting und behauptete, dass er ihn als Typ gut kenne und schätze, der Engländer allerdings nie zur Weltelite gehören werde, weil er seiner Meinung nach falsch am Oche stehe. Danach knüpfte er sich Littler für dessen Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft vor.

Laut Cornwall hätte Littler nur nach mehr Aufmerksamkeit gesucht. „Lächerlich! Absolut lächerlich. Es war ein bisschen wie: ‚Schau mich an, schau mich an, schau mich an.‘“ Alles dreht sich um mich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen“, polterte der Experte. „Jemand hätte ihm sagen sollen: ‚Du machst das Falsche, Luke. Du nimmst einem anderen die Chance.‘ Man sollte nicht mehr in der Jugend spielen, wenn man Weltmeister ist.“

Littler? „Er hat dem Turnier Glaubwürdigkeit verliehen“

Matthew Edgar, Co-Host des Podcasts, widersprach Cornwall jedoch und betonte, dass Littler niemandem etwas weggenommen habe. Im Gegenteil: Der 18-Jährige habe der Veranstaltung sogar gutgetan. „Luke Littler ist volljährig und kann teilnehmen – warum nicht? Er hat dem Turnier Glaubwürdigkeit verliehen“, sagte Edgar.