Die European Darts Championship live im Free-TV, Stream und im Ticker auf SPORT1

SPORT1 20.10.2025 • 14:30 Uhr Der nächste Titel im Darts wird vergeben. Vom 23. bis 26. Oktober findet in Dortmund die European Darts Championship statt. Mit dabei sind drei Deutsche. SPORT1 überträgt die Darts-EM LIVE im TV und Stream.

Nach der German Darts Championship wird der nächste Titel im Dartsport auf deutschem Boden vergeben.

Vom 23. bis 26. Oktober findet in der Dortmunder Westfalenhalle die European Darts Championship statt. Mit dabei sind die 32 besten Spieler der European Tour, die in der European Tour Order of Merit aufgelistet werden.

Mit Martin Schindler, Niko Springer und Ricardo Pietreczko gehen bei der Darts-Europameisterschaft drei Deutsche an den Start. Es ist die insgesamt 18. Auflage des Turniers. Titelträger im vergangenen Jahr war ein wenig überraschend Ritchie Edhouse.

So können Sie die European Darts Championship live verfolgen

TV: SPORT1

Stream: sport1.de

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Die Darts-EM beginnt am Donnerstag, den 23. Oktober ab 19 Uhr. SPORT1 überträgt das Event aus Dortmund live im TV und Stream.

Schindler zum Auftakt gegen Dave Chisnall

Luke Littler, Landsmann Luke Humphries und Michael van Gerwen sind in Dortmund ebenfalls dabei.

Weltmeister Littler bekommt es in der ersten Runde mit Raymond van Barneveld zu tun, Martin Schindler geht ins Duell mit dem derzeit formschwächeren Dave Chisnall.