German Darts Championship: Pietreczko souverän in Runde zwei

Luca Utz 17.10.2025 • 21:30 Uhr Ricardo Pietreczko zieht bei der German Darts Championship souverän in die zweite Runde ein. Einem Niederländer gelingt das perfekte Leg.

Ricardo Pietreczko hat sich in seinem Spiel in Runde eins der German Darts Championship (das ganze Wochenende LIVE auf SPORT1) gegen den Radek Szaganski durchgesetzt. Er gewann gegen den Polen mit 6:3.

Pikachu spielte einen Average von 92,4 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 46,2 Prozent. In der 2. Runde trifft der Deutsche in der Nachmittagssession am Samstag auf den Titelverteidiger Peter Wright.

Zwischenzeitlich war es Dirk van Duijvenbode, der die „Halle 39″ in Hildesheim in Ekstase versetzen konnte. Im vierten Leg spielte „Aubergenius“ völlig überraschend einen 9-Darter gegen Karel Sedlacek. Der Niederländer gewann das Duell mit 6:4.

Kein deutscher Erfolg in Nachmittagssession

Der 174. der Weltrangliste, Kevin Troppmann, lieferte eine gute Leistung gegen Darts-Legende Raymond van Barneveld. Im Duell mit dem 34. der Order of Merit spielte er einen Average von 85,7 Punkten und eine Doppelquote von 35,29 %. Letztlich musste sich der Deutsche jedoch mit 6:3 geschlagen geben.

Die Nachmittagssession am Freitag war für die beiden deutschen Darts-Profis wenig erfolgreich. Martin Kramer schied mit 2:6 gegen Wessel Nijman aus und Felix Springer musste sich deutlich gegen Krzysztof Ratajski geschlagen geben (1:6).

Martin Schindler ist als gesetzter Spieler ab Samstagabend mit von der Partie. Dann trifft er in Runde zwei auf den 45. der Order of Merit, William O’Connor.