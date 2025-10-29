Littler ausgeschlossen! Darts-Star verpasst Players Championship aus traurigem Grund

Julius Schamburg 29.10.2025 • 18:00 Uhr Luke Littler darf nicht bei der Players Championship 33 mitspielen. Der 18 Jahre alte Darts-Star meldet sich daraufhin in den Sozialen Medien zu Wort.

Luke Littler durfte am Mittwochnachmittag nicht bei der Players Championship 33 mitspielen - aus einem traurigen Grund.

Weil Littler im Stau stand, kam er nicht rechtzeitig in Wigan an, um an dem Turnier teilzunehmen. Bis 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) hätte sich Littler vor Ort melden müssen, diese Deadline verpasste das Darts-Wunderkind allerdings.

Am Abend klärte Littler auf, dass es auf der Autobahn M6 bei Wigan zu einem Unfall kam. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. „Heute habe ich die Anmeldung für die Pro Tour verpasst, aber leider hat jemand sein Leben verloren. Ich denke an alle“, schrieb Littler.

Littler: „Zurück ins Bett“

Die Strecke von Littlers Wohnort Warrington bis zum Veranstaltungsort Wigan beträgt circa 23 Kilometer. Je nach Verkehrslage fährt man eigentlich 40 Minuten, Littler stand aber aufgrund des Unfalls im Stau. Die Autobahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt und es kam zu einem Helikoptereinsatz.

Der 18-Jährige hatte erst im September die Theorieprüfung für den Führerschein bestanden, ob er den praktischen Teil bereits absolviert hat, ist nicht bekannt.

„Zurück ins Bett“, schrieb Littler in seiner Instagram-Story zunächst und fügte ein Bild aus dem Auto hinzu. „Ich frage mich, wen sie nachnominieren werden“, hieß es noch.

Anschließend widmete sich Littler Darts-Sammelkarten und gönnte sich chinesisches Essen. Am Abend meldete er sich dann erneut zu Wort und berichtete von dem tragischen Verkehrsunfall.

Players Championship: Littler für Finalturnier qualifiziert

Für das Finalturnier bei der Players Championship ist Littler nach seinem Sieg beim 32. Turnier der Serie bereits sicher qualifiziert. In der Players Championship Order of Merit liegt der Engländer mit 36.000 Pfund Preisgeld auf Position 35.