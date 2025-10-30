Littler erhebt Vorwürfe: "Das sagt viel aus"

SPORT1 30.10.2025 • 21:13 Uhr Luke Littler schimpft über die PDC und beschwert sich mit deutlichen Worten. Der Superstar fühlt sich unfair behandelt.

Luke Littler hat sich nach seinem Ausschluss von der Players Championship 33 öffentlich beschwert. Der englische Darts-Superstar fühlt sich von der PDC offensichtlich ungerecht behandelt.

Littler war am Mittwoch die Teilnahme an dem Turnier in Wigan verweigert worden, weil er sich nicht rechtzeitig vor Ort gemeldet hatte. Wie er selbst bei Instagram später mitteilte, hatte ihn ein Unfall an der fristgerechten Anreise gehindert.

Littler moniert unterschiedliche Auslegung

Nun legte er via Instagram nach. Er sei wirklich froh, dass ihm von anderen Spielern bestätigt worden sei, dass Turnierteilnehmer „mit fast einer halben Stunde Verspätung auf der Pro Tour zugelassen wurden. Aber ich darf keine zwei Minuten zu spät sein, das sagt viel aus.“

Littler schimpfte weiter: „Für den einen gilt eine Regel, für den anderen eine andere.“

Für das Finalturnier der Players Championship war Littler nach seinem Sieg beim 32. Turnier der Serie bereits sicher qualifiziert. In der Players Championship Order of Merit liegt der Engländer mit 37.500 Pfund Preisgeld auf Position 36.