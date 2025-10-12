Nach Triumph bei World Grand Prix: Luke Littler mit erstaunlicher Enthüllung

Julius Schamburg 12.10.2025 • 23:09 Uhr Das kommt überraschend! Luke Littler gönnt sich nach seinem Triumph beim World Grand Prix keine Pause. Der 18-Jährige nimmt am Montag bei einem weiteren Turnier teil und verblüfft damit die SPORT1-Experten.

Luke Littler hat völlig überraschend mitgeteilt, dass er am Montag bei den World Youth Championship of Darts (Junioren-Weltmeisterschaften, Anm. d. Red.) mitspielen wird.

Nach seinem Premieren-Triumph beim World Grand Prix, bei dem er im Finale Luke Humphries nicht den Hauch einer Chance ließ (6:1 in Sätzen), wurde Littler von Sky-Moderatorin Abigail Davies noch auf der Bühne gefragt, ob er am Montag tatsächlich bei der Junioren-WM in Wigan teilnehmen werde?

Littler? „Das ist ein Knüller“

„Es stimmt. Ich werde morgen an der Junioren-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen. Ich glaube nicht, dass morgen jemand mein Freund sein wird, aber es sind nur 20 Minuten Fahrt (von Leicester, Anm. d. Red.). Ich werde mein Bestes geben", erwiderte Littler.

SPORT1-Moderator Basti Schwele war völlig verdutzt von der Entscheidung des 18 Jahre alten Überfliegers. „Der spielt da morgen echt die Jugend-Weltmeisterschaft. Das ist doch mal ein Knüller“, sagte Schwele. „Das ehrt ihn auch“, fügte SPORT1-Experte Max Hopp hinzu.

Littler bei der Players Championship im Einsatz

Am Dienstag und Mittwoch stehen für Littler dann gleich zwei weitere Turniere an. Die Players Championship Turniere 31 und 32 stehen auf dem Programm und finden ebenfalls in Wigan statt. Auch Hopp wird dort im Einsatz sein.

Ende Oktober finden dann die letzten beiden Players Championship Turniere statt (Nummer 33 und 34 - ebenfalls in Wigan).

Um sich für die Players Championship Finals 2025 zu qualifizieren, muss Littler sich noch verbessern. Nur die besten 64 Spieler in der Players Championship Order of Merit sind teilnahmeberechtigt.