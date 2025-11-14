Darts: Littler flirtet mit Dschungelcamp-Teilnahme

SPORT1 14.11.2025 • 15:34 Uhr Dart-Star Luke Littler ist mit gerade einmal 18 Jahren das Aushängeschild einer ganzen Sportart. Offenbar kann sich der Engländer aber vorstellen, auch einmal auf andere Weise als gewohnt im Fernsehen zu erscheinen.

Luke Littler ist eines der gefragtesten und bekanntesten Gesichter der Dartswelt. Immer wieder ist der 18-Jährige omnipräsent. In einer Medienrunde wurde er nun gefragt, ob er sich vorstellen könne, einmal bei der britischen Variante des Dschungelcamps („I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“) teilzunehmen.

„Vielleicht“, lachte Littler über die Frage: „Wenn die richtige Menge Geld auf den Tisch gelegt wird, würde ich es wagen, ein paar Wochen im Dschungel zu verbringen.“ Hintergrund ist, dass sein Freund und YouTube-Star „Angry Ginge“ Kandidat der aktuellen Ausgabe ist – zur großen Freude des Engländers.

„Bin mir sicher, dass er sich gut schlagen wird“

Laut eigener Aussage habe Littler schon länger gewusst, dass „Angry Ginge“ in den Dschungel gehen würde, grinste er und fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass er sich gut schlagen wird. Wir müssen halt abstimmen, um zu sehen, was er alles essen muss!” Für „The Nuke“ gehört die Abwechslung zwischen Entertainment und Ernst dazu.

Dennoch ist sich Littler seiner gewachsenen Vorbildfunktion bewusst. „Ich fühle eine gewisse Verantwortung. Ich weiß, was ich in den letzten 18 bis 19 Monaten für den Sport getan habe. Immer mehr Menschen schauen Darts, kaufen PDC TV oder Streams – der Sport wächst. Darts bewegt sich wirklich in die richtige Richtung“, sagte er.