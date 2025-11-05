"Sexiest Athlete": Kuriose Auszeichnung für Darts-Star Littler

SPORT1 05.11.2025 • 18:20 Uhr In den vergangenen Monaten hat Darts-Weltmeister Luke Littler eine ganze Reihe von Titeln eingefahren. Jetzt kommt noch einer der ungewöhnlichen Art hinzu.

Luke Littler kommt eine kuriose Ehre zuteil. Der 18 Jahre alte Shootingstar aus England wurde von der britischen Dating-Plattform für verheiratete Menschen illicitencounters.com zum „Sexiest Athlete“ der Welt gewählt. Dabei setzte er sich gegen einige der bekanntesten Sportler der Welt durch.

Bei der Umfrage unter 2.000 weiblichen Mitgliedern der Seite standen 30 männliche Sportstars zur Wahl. Hinter Littler landete Boxlegende Tyson Fury auf Rang zwei und Formel-1-Fahrer Lando Norris auf Platz drei. Fußballstars wie Jude Bellingham (7.) oder Erling Haaland (9.) schafften es hingegen nicht unter die Top-Drei.

Humphries landet auf Platz vier

Was den Ausschlag für den Darts-Weltmeister von 2025 gab? Viele Teilnehmerinnen schilderten, dass ihnen vor allem Littlers Selbstbewusstsein, Ehrlichkeit und Nahbarkeit gefielen. Dieses Gesamtpaket machte ihn attraktiver als andere Sportler. Darts-Kollege Luke Humphries landete indes auf dem vierten Rang.

Littler hat in den vergangenen Monaten und Jahren den Darts-Sport im Sturm erobert. Bei der WM 2024 kam er wie aus dem Nichts und stürmte sensationell bis ins Finale.