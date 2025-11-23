Darts: Luke Littler stürmt ins Halbfinale - jetzt wartet Price

Moritz Pleßmann 23.11.2025 • 16:35 Uhr Luke Littler räumt bei den Players Championship Finals auch Chris Dobey aus dem Weg und ist einen Schritt näher am Titel. Im Halbfinale wartet Schindler-Bezwinger Gerwyn Price.

Luke Littler ist auf dem besten Weg zum ersten Mal die Players Championship Finals zu gewinnen. Die neue Nummer eins der Welt setzte sich am Sonntagnachmittag im Viertelfinale mit 10:5 in Legs gegen Landsmann Chris Dobey durch.

„The Nuke“ spielte mit 107,88 Punkten erneut einen Drei-Dart-Average von über 100 Punkten – dies gelang ihm bis dato in jedem Spiel des Turnierverlaufs. Dobey konnte beim Scoring gut mithalten und erzielte im Schnitt 104,57 Punkte pro Aufnahme.

Auf den Doppeln zeigte Littler dann seine ganze Qualität und verwandelte beinahe jeden zweiten Versuch (47,62 Prozent). „Hollywood“ hingegen traf nur 31,25 Prozent seine Würfe auf die Doppel – zu wenig, um den aktuell besten Spieler der Welt zu schlagen.

Darts: Littler nicht zu stoppen

Dabei war die Partie bis zum Stand von 3:3 noch ausgeglichen gewesen. Doch dann zog Littler an, gewann fünf Legs in Folge und stellte auf 8:3. Diesen Rückstand konnte Dobey dann nicht mehr aufholen.

Beinahe hätte Dobey noch für ein absolutes Highlight gesorgt: Im fünften Leg der Partie fehlte dem Engländer nach acht perfekten Darts (180 Punkte, 174 Punkte, Triple-19, Triple-18) nur noch die Doppel-18 für einen 9-Darter. Doch Dobey verfehlte deutlich und setzte den letzten Dart sogar fast ins Triplefeld.

Littler gegen Price gefordert

Im Halbfinale trifft Littler nun auf Gerwyn Price. Der Waliser, der zuvor Martin Schindler aus dem Weg geräumt hatte, bezwang den Nordiren Daryl Gurney mit 10:6 in Legs.

Im dritten Viertelfinale des Tages konnte sich Nathan Aspinall mit 10:8 in Legs gegen Josh Rock durchsetzen. Das letzte Halbfinalticket wird zwischen Jermaine Wattimena und James Wade ausgespielt.