Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
US-SPORT
FORMEL 1
WINTERSPORT
TENNIS
DARTS
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr

Schindler scheitert erneut an Price

Martin Schindler verliert das Achtelfinale der Player Championship Finals. Mal wieder erweist sich Gerwyn Price als zu stark.
Martin Schindler und Gerwyn Price sorgen für ein wildes Achtelfinale beim Grand Slam of Darts. Neben starken Scores kommen auch immer wieder Fehler bei beiden Spielern vor.
Moritz Pleßmann
Martin Schindler verliert das Achtelfinale der Player Championship Finals. Mal wieder erweist sich Gerwyn Price als zu stark.

Martin Schindler hat nach einem hart umkämpften Spiel den Einzug ins Viertelfinale der Players Championship Finals verpasst. In Minehead unterlag die deutsche Nummer eins Gerwyn Price mit 6:10 in Legs.

„The Wall“ spielte einen klar schlechteren Average (83,2) als sein walisischer Konkurrent (98,88). Schindler gelang lediglich eine 180, während Price gleich fünfmal das Maximum aufs Board brachte.

Schindler zu schwach im Scoring

Das fehlende Scoring machte Schindler zwar mit einer starken Quote auf Doppel von 50 Prozent wett, doch Price war auch hier besser (55,6 %).

Nach einem starken Beginn - Schindler führte 3:1 und 4:3 - sorgte Price mit einem 161er-Highfinish in zwölf Darts für ein absolutes Highlight und den Wendepunkt der Partie. Nach mehreren 12- und 13-Dartern setzte sich der „Iceman“ zwischenzeitlich mit 8:6 ab. Bis zum 5:5 war alles noch vollkommen offen.

Schindler konnte dem starken Scoring seines Kontrahenten nichts mehr entgegensetzen und musste sich am Ende wieder Price geschlagen geben. Schon beim Grand Slam of Darts vor rund zwei Wochen hatte der 29-Jährige mit 6:10 verloren.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite