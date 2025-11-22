Moritz Pleßmann 22.11.2025 • 21:03 Uhr Martin Schindler verliert das Achtelfinale der Player Championship Finals. Mal wieder erweist sich Gerwyn Price als zu stark.

Martin Schindler hat nach einem hart umkämpften Spiel den Einzug ins Viertelfinale der Players Championship Finals verpasst. In Minehead unterlag die deutsche Nummer eins Gerwyn Price mit 6:10 in Legs.

„The Wall“ spielte einen klar schlechteren Average (83,2) als sein walisischer Konkurrent (98,88). Schindler gelang lediglich eine 180, während Price gleich fünfmal das Maximum aufs Board brachte.

Schindler zu schwach im Scoring

Das fehlende Scoring machte Schindler zwar mit einer starken Quote auf Doppel von 50 Prozent wett, doch Price war auch hier besser (55,6 %).

Nach einem starken Beginn - Schindler führte 3:1 und 4:3 - sorgte Price mit einem 161er-Highfinish in zwölf Darts für ein absolutes Highlight und den Wendepunkt der Partie. Nach mehreren 12- und 13-Dartern setzte sich der „Iceman“ zwischenzeitlich mit 8:6 ab. Bis zum 5:5 war alles noch vollkommen offen.