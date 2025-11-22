Martin Schindler hat nach einem hart umkämpften Spiel den Einzug ins Viertelfinale der Players Championship Finals verpasst. In Minehead unterlag die deutsche Nummer eins Gerwyn Price mit 6:10 in Legs.
Schindler scheitert erneut an Price
„The Wall“ spielte einen klar schlechteren Average (83,2) als sein walisischer Konkurrent (98,88). Schindler gelang lediglich eine 180, während Price gleich fünfmal das Maximum aufs Board brachte.
Schindler zu schwach im Scoring
Das fehlende Scoring machte Schindler zwar mit einer starken Quote auf Doppel von 50 Prozent wett, doch Price war auch hier besser (55,6 %).
Nach einem starken Beginn - Schindler führte 3:1 und 4:3 - sorgte Price mit einem 161er-Highfinish in zwölf Darts für ein absolutes Highlight und den Wendepunkt der Partie. Nach mehreren 12- und 13-Dartern setzte sich der „Iceman“ zwischenzeitlich mit 8:6 ab. Bis zum 5:5 war alles noch vollkommen offen.
Schindler konnte dem starken Scoring seines Kontrahenten nichts mehr entgegensetzen und musste sich am Ende wieder Price geschlagen geben. Schon beim Grand Slam of Darts vor rund zwei Wochen hatte der 29-Jährige mit 6:10 verloren.