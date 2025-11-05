Darts: WM-Traum von Horvat lebt bei PDC Europe Super League

Vincent Wuttke 05.11.2025 • 20:50 Uhr Bei der PDC Europe Super League wird ein WM-Ticket an einen deutschen Dartspieler vergeben. Dragutin Horvat darf noch hoffen.

Schafft es Dragutin Horvat nach 2017 und 2024 erneut zur Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London? Der Deutsche hat gute Chancen, eines der letzten Tickets über einen Sieg bei der PDC Europe Super League in Hildesheim zu lösen. Nach den Gruppenspielen am Dienstag und Mittwoch hat sich Horvat für das Achtelfinale qualifiziert.

Das Darts-Turnier (LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream) geht ab Donnerstag in seine heiße Phase. Die Entscheidung fällt am Freitag. Dann werden die Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel ausgetragen. Mit dabei waren insgesamt 24 Spieler aus Deutschland. Sie wurden in vier Gruppen aufgeteilt und mussten jeweils unter die besten Vier kommen.

Horvat ließ keinen Zweifel aufkommen, gewann acht seiner zehn Partien und kam als Zweiter der Gruppe A weiter. Am Donnerstag (ab 16 Uhr live bei SPORT1) trifft er nun im Achtelfinale auf Kimi Seemann.

Mit Andree Welge ist ein weiterer Spieler noch im Rennen, der bereits bei einer WM dabei war. Welge schaffte es 2005 nach London. Auf dem Weg zu einer weiteren Teilnahme ist nun Yorick Hofkens das nächste Hindernis.

Die Achtelfinals Kevin Troppmann Arno Merk Yorick Hofkens Andree Welge Dragutin Horvat Kimi Seemann Franz Rötzsch Jarod Becker Liam Maendl-Lawrance Paul Krohne Daniel Klose Tim Scholz Mika Donnevert Patrick Klingelhöfer Oliver Müller Michael Klönhammer

Den bisher besten Eindruck machten in der Gruppenphase Paul Krohne und Arno Merk. Sie holten neun Siege in ihren zehn Partien und mussten sich ebenfalls keine Sorgen um den Achtelfinaleinzug machen. Zudem ließ Mitfavorit Daniel Klose nichts anbrennen und gewann Gruppe A.