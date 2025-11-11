Grand Slam of Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - nächste deutsche Sensation?

SPORT1 11.11.2025 • 17:00 Uhr Beim Grand Slam of Darts geht es ungebremst weiter. Schafft es nach Nico Springer und Martin Schindler der nächste Deutsche ins Achtelfinale?

Beim Grand Slam of Darts steht der letzte Spieltag der Vorrunde auf dem Programm. SPORT1 überträgt das Major-Turnier seit Samstag neun Tage lang live im Free-TV und Stream. Als Kommentatoren werden Basti Schwele und Robert Marijanovic im Einsatz sein!

Mit Nico Springer und Lukas Wenig sind am Dienstag auch zwei Deutsche wieder am Oche - mit unterschiedlichen Vorzeichen. Springer hatte sich das Achtelfinalticket sensationell schon am zweiten von drei Spieltagen gesichert. Im Duell mit der ausgeschiedenen Beau Greaves geht es für ihn darum, den Gruppensieg perfekt zu machen. Wenig braucht derweil gegen Cameron Crabtree einen Sieg fürs Weiterkommen.

So können Sie den Grand Slam of Darts heute live verfolgen:

In der Springer-Gruppe kämpft auch Michael van Gerwen noch um den Einzug in die nächste Runde. Er steht Gary Anderson gegenüber, der Sieger bleibt im Turnier.

Wenig hat vor dem Showdown zwei Punkte auf dem Konto, ebenso wie sein Kontrahent aus England. Der Sieger wird ins Achtelfinale einziehen.

Für Wenig, der bereits für die Weltmeisterschaft in London (11. Dezember bis 3. Januar) qualifiziert ist, wäre es der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Zudem wäre es das erste Mal, dass drei Deutsche bei einem Major-Turnier im Achtelfinale stehen.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Spielplan des Grand Slam of Darts

Spieltag 3 am Dienstag: Abendsession ab 20 Uhr