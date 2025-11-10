Grand Slam of Darts: Schindler macht erstes Achtelfinale klar

SPORT1 10.11.2025 • 22:17 Uhr Martin Schindler zieht beim Grand Slam of Darts erstmals ins Achtelfinale ein. Die deutsche Nummer eins gibt sich gegen Alexis Toylo keine Blöße.

Martin Schindler hat beim Grand Slam of Darts im sechsten Versuch erstmals das Achtelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich im Duell mit dem Filipino Alexis Toylo klar mit 5:2 durch.

Schindler erwischte einen guten Start in die Partie, sicherte sich nach einer frühen 180 gleich das erste Leg - und ließ sich dabei auch nicht von den ungewöhnlichen Ritualen seines Gegners irritieren.

„Die Trockenübungen, der Golferschwung“, kommentierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic die angedeuteten Wurfbewegungen, die Toylo immer wieder aufführte.

Schindler dreht nach Break von Toylo auf

Auch Leg zwei ging an Schindler, der 29-Jährige machte anfangs einen sehr souveränen Eindruck. Im folgenden Leg konnte Toylo jedoch per Break verkürzen. Schindler antwortete allerdings sofort und nutzte die Gelegenheit zum Re-Break.

Das 3:1 kam der Vorentscheidung gleich, Leg fünf machte Schindler dann in nur elf Darts zu. Schindler vergab zwar seinen ersten Matchdart und musste danach noch ein Leg abgeben, doch wenig später war die Partie endgültig entschieden - der zweite Matchdart saß.