Seltsamer Moment bei Darts-Kracher: "Was ist mit deinem Kopf passiert?"

Bei seinem Aus beim Grand Slam of Darts blutet Michael Smith plötzlich am Kopf. Auch Gegner Luke Humphries reagiert überrascht.

Dabei kam es zu ungewöhnlichen Bildern, als der „Bully Boy“ plötzlich an der Stirn zu bluten begann. Wie das passieren konnte? Gegen Ende der Partie kratzte sich Smith mit seinem Dart in der Hand unterhalb des Haaransatzes, wodurch eine sichtbare Schnittwunde entstand.

„Das macht er schon seit Jahren, ich weiß nicht, warum er das tut“, erklärte die englische Darts-Legende Wayne Mardle in seiner Rolle als Experte für Sky Sports.

Darts: Michael Smith blutet am Kopf

Während Humphries dem Einzug ins Halbfinale immer näher kam, hatte Smith schließlich zwei erkennbare rote Linien auf der Stirn.

Kommentator Dan Dawson sagte dazu: „Wenn Michael Smith frustriert ist, wenn er sich Sorgen macht, wenn er versucht, sich auf der Dartscheibe zurechtzufinden, nimmt er die Spitze seines Darts und kratzt sich an der Stirn. Er hat das so oft gemacht, dass er sich blutig gekratzt hat.“

Nach seinem Sieg wurde auch Humphries, der nun im Halbfinale auf Gerwyn Price trifft, mit Smiths Malheur konfrontiert. Die Nummer eins der Order of Merit erklärte: „Ich habe es erst im letzten Moment gesehen, als ich ihm die Hand gab.“ Er habe Smith zudem gefragt: „Was ist mit deinem Kopf passiert?“

„Es ist wahrscheinlich etwas Frustration“

Humphries spekulierte über die Gründe, warum sich Smith an der Stirn kratzte: „Es ist wahrscheinlich etwas Frustration, ich weiß es nicht. Aber Hut ab vor ihm, er hat ein wirklich gutes Spiel gespielt.“

Tatsächlich machte Smith trotz seiner Niederlage phasenweise eine richtig gute Figur.