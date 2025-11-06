Traum von der Darts-WM! Zwei Youngster trumpfen auf

Luca Utz 06.11.2025 • 21:46 Uhr Bei der PDC Europe Super League kann sich ein deutscher Dartspieler für die WM qualifizieren. Im Achtelfinale des Turniers spielen zwei Youngster groß auf.

Fährt ein deutsches Dart-Juwel die Qualifikation für die Darts-WM im legendären Alexandra Palace ein? Im Achtelfinale der PDC Europe Super League in Hildesheim, deren Turniersieger eines der letzten Tickets für die WM löst, trumpften am Donnerstag zwei Youngster groß auf.

Mika Donnevert und Liam Maendl-Lawrance hielten mit starken Auftritten ihren Traum vom Ally Pally am Leben. Bei der Super League (LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream) wird am Freitag der Sieger ausgespielt. Dann werden die Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel ausgetragen.

Darts: Maendl-Lawrance spielt höchsten Average

Der Münchner Maendl-Lawrance setzte sich in einer engen Partie mit 6:5 gegen Paul Krohne durch.

Der 21-Jährige konnte als einziger Spieler in dieser Runde einen Average von über 100 Punkten werfen (102,26).

Jüngster Spieler brilliert bei erstem TV-Auftritt

Der in Dudweiler geborene Donnevert zog als jüngster Spieler des Turniers mit einem 6:4-Sieg gegen Patrick Klingelhöfer ins Viertelfinale ein.

Der 17-Jährige glänzte bei seinem TV-Debüt mit zwei Zwölf-Dartern. Gleichzeitig sorgte er mit einem 137er-Finish und einem 108er-Highfinish zum Match für echte Ausrufezeichen.

Die Viertelfinals Daniel Klose Mika Donnevert Michael Klönhammer Liam Maendl-Lawrance Jarod Becker Dragutin Horvat Yorick Hofkens Arno Merk

Horvat ebenfalls im Viertelfinale

Auch der zweimalige WM-Teilnehmer Dragutin Horvat, zweimaliger (2017 und 2024) hat sich für das Viertelfinale qualifiziert. Er setzte sich deutlich mit 6:2 gegen seinen Kontrahenten Kimi Seemann durch.