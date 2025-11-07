Wer holt das Darts-WM-Ticket? Finale der PDC Europe Super League heute live in TV und Stream

Die Darts-WM kommt immer näher - und ein deutscher Spieler kann sich noch über die PDC Europe Super League in Hildesheim ein Ticket sichern! Heute steht das große Finale des Turniers an.
Showdown! Wer holt das WM-Ticket?
Das Darts-Turnier steigt vom 4. bis 7. November 2025 und wird live von SPORT1 im Free-TV und Livestream übertragen. Mit dabei waren insgesamt 24 Spieler aus Deutschland. Nach zwei Tagen Gruppenphase fand am Donnerstag das Achtelfinale statt. Am Freitag werden die Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel ausgetragen.
So sehen Sie die PDC Europe Super League heute live auf SPORT1
- TV: SPORT1
- Livestream: SPORT1
Mit Dragutin Horvat ist am Finaltag nur noch ein Spieler von der Partie, der schon einmal an einer WM im legendären Alexandra Palace in London teilgenommen hat. Der WM-Teilnehmer von 2017 und 2024 setzte sich im Achtelfinale gegen Kimi Seemann durch (6:2).
Außerdem sorgten zwei Youngster für Ausrufezeichen: Liam Maendl-Lawrance warf Mitfavorit Paul Krohne mit einem beeindruckenden Average von 102,26 Punkten aus dem Turnier (6:5).
Mit Mika Donnevert zog der jüngste Spieler der Super League ins Viertelfinale ein. Er besiegte Patrick Klingelhöfer - unter anderem mit zwei Zwölf-Dartern.
Die Achtelfinal-Ergebnisse
Daniel Klose
Tim Scholz
6:3
Jarod Becker
Franz Rötzsch
6:4
Michael Klönhammer
Oliver Müller
6:4
Yorick Hofkens
Andree Welge
6:4
Mika Donnevert
Patrick Klingelhöfer
6:4
Liam Maendl-Lawrance
Paul Krohne
6:5
Dragutin Horvat
Kimi Seemann
6:2
Arno Merk
Kevin Troppmann
6:2
Die 24 Turnierteilnehmer wurden bereits in vier Gruppen mit je sechs Spielern aufgeteilt. Am Dienstag fand der erste Spieltag statt, ehe am Mittwoch der zweite Spieltag der Gruppenphase ausgetragen wurde.
Die besten vier Spieler jeder Gruppe buchten das Ticket für das Achtelfinale, die Sieger dieser Partien beginnen am Finaltag mit den Viertelfinals (ab 19 Uhr).
Die Viertelfinals
Daniel Klose
Mika Donnevert
Michael Klönhammer
Liam Maendl-Lawrance
Jarod Becker
Dragutin Horvat
Yorick Hofkens
Arno Merk
Daraufhin treten die Gewinner von Viertelfinale eins und zwei, sowie die Sieger von Viertelfinale drei und vier gegeneinander an.
Die Halbfinals
Sieger Daniel Klose / Mika Donnevert
Sieger Michael Klönhammer / Liam Maendl-Lawrance
Sieger Jarod Becker / Dragutin Horvat
Sieger Yorick Hofkens / Arno Merk
Der Sieger darf sich über ein Ticket bei der Darts-WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) freuen.
Vergangenes Jahr war dies Kai Gotthardt gelungen, der als Tour Card Holder in diesem Jahr nicht spielberechtigt ist, sich aber noch Ende November sein WM-Ticket sichern kann.