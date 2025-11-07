Wer holt das Darts-WM-Ticket? Finale der PDC Europe Super League heute live in TV und Stream

SPORT1 07.11.2025 • 15:02 Uhr Bei der PDC Europe Super League in Hildesheim geht es für deutsche Darts-Spieler um ein Ticket für die Darts-WM. SPORT1 überträgt den großen Finaltag heute live im Free-TV und im Livestream.

Die Darts-WM kommt immer näher - und ein deutscher Spieler kann sich noch über die PDC Europe Super League in Hildesheim ein Ticket sichern! Heute steht das große Finale des Turniers an.

Das Darts-Turnier steigt vom 4. bis 7. November 2025 und wird live von SPORT1 im Free-TV und Livestream übertragen. Mit dabei waren insgesamt 24 Spieler aus Deutschland. Nach zwei Tagen Gruppenphase fand am Donnerstag das Achtelfinale statt. Am Freitag werden die Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel ausgetragen.

So sehen Sie die PDC Europe Super League heute live auf SPORT1

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1

Mit Dragutin Horvat ist am Finaltag nur noch ein Spieler von der Partie, der schon einmal an einer WM im legendären Alexandra Palace in London teilgenommen hat. Der WM-Teilnehmer von 2017 und 2024 setzte sich im Achtelfinale gegen Kimi Seemann durch (6:2).

Außerdem sorgten zwei Youngster für Ausrufezeichen: Liam Maendl-Lawrance warf Mitfavorit Paul Krohne mit einem beeindruckenden Average von 102,26 Punkten aus dem Turnier (6:5).

Mit Mika Donnevert zog der jüngste Spieler der Super League ins Viertelfinale ein. Er besiegte Patrick Klingelhöfer - unter anderem mit zwei Zwölf-Dartern.

Die Achtelfinal-Ergebnisse Daniel Klose Tim Scholz 6:3 Jarod Becker Franz Rötzsch 6:4 Michael Klönhammer Oliver Müller 6:4 Yorick Hofkens Andree Welge 6:4 Mika Donnevert Patrick Klingelhöfer 6:4 Liam Maendl-Lawrance Paul Krohne 6:5 Dragutin Horvat Kimi Seemann 6:2 Arno Merk Kevin Troppmann 6:2

Die 24 Turnierteilnehmer wurden bereits in vier Gruppen mit je sechs Spielern aufgeteilt. Am Dienstag fand der erste Spieltag statt, ehe am Mittwoch der zweite Spieltag der Gruppenphase ausgetragen wurde.

Die besten vier Spieler jeder Gruppe buchten das Ticket für das Achtelfinale, die Sieger dieser Partien beginnen am Finaltag mit den Viertelfinals (ab 19 Uhr).

Die Viertelfinals Daniel Klose Mika Donnevert Michael Klönhammer Liam Maendl-Lawrance Jarod Becker Dragutin Horvat Yorick Hofkens Arno Merk

Daraufhin treten die Gewinner von Viertelfinale eins und zwei, sowie die Sieger von Viertelfinale drei und vier gegeneinander an.

Die Halbfinals Sieger Daniel Klose / Mika Donnevert Sieger Michael Klönhammer / Liam Maendl-Lawrance Sieger Jarod Becker / Dragutin Horvat Sieger Yorick Hofkens / Arno Merk

Der Sieger darf sich über ein Ticket bei der Darts-WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) freuen.