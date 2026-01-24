Darts: Finanzielle Gründe! Barney sagt Major-Turnier ab

Felix Kunkel 24.01.2026 • 10:08 Uhr Darts-Star Raymond van Barneveld nimmt nicht am World Masters 2026 teil. Seine überraschende Absage hat einen finanziellen Hintergrund.

Das traditionsreiche World Masters findet 2026 ohne Raymond van Barneveld statt. Der niederländische Darts-Star gab seine Absage für das erste Major-Turnier des Jahres am Donnerstag bekannt.

Bei Tubantia lieferte „Barney“ auch eine Erklärung, warum er das PDC-Event auslässt: „Ich habe leichte Rückenschmerzen und habe nach der Weltmeisterschaft kaum einen Dartpfeil in der Hand gehabt. Außerdem bin ich erst gestern von einem 14-tägigen Urlaub in Thailand zurückgekommen. Aber das ist nicht der eigentliche Grund.“

Tatsächlich hat van Barneveld zwischen dem 29. Januar und dem 1. Februar bereits andere Termine in seinem Kalender stehen. „Bevor der PDC-Kalender herauskam, habe ich zwei Exhibition-Turniere mit dem Business Club des FC Twente zugesagt“, erklärte der 58-Jährige, der bei der Darts-WM 2026 bereits in der ersten Runde ausgeschieden war.

Darts: Van Barneveld kann „gutes Geld verdienen“

Die Entscheidung hat einen finanziellen Hintergrund: „Dann rechnet man sich das aus: zwei Tage beim FC Twente, wo ich gutes Geld verdienen kann, oder gar nichts, wenn man die Qualifikation nicht übersteht. Ich habe mich für Ersteres entschieden.“

Nur die besten 24 Spieler der PDC Order of Merit sind automatisch für das World Masters gesetzt. Als aktuelle Nummer 36 müsste sich van Barneveld also erst über drei Siege für das Hauptfeld qualifizieren.

Eine Niederlage im ersten Match würde ihm nur 750 Pfund einbringen. Ein Ausscheiden in der zweiten Runde 1.000 Pfund und eine Pleite in der letzten Qualifikationsrunde 2.500 Pfund. Das Erreichen des Hauptfeldes wird mit 5.000 Pfund belohnt.