Darts: Legende wirft 9-Darter zum Sieg

Samuel Kucza 16.01.2026 • 22:09 Uhr Steve Beaton setzt beim Auftakt der PDC Challenge Tour ein Ausrufezeichen. Der Engländer wirft in Milton Keynes einen 9-Darter – und checkt damit sogar zum Matchgewinn.

Ex-Weltmeister Steve Beaton hat beim Start in die neue Challenge-Tour-Saison direkt ein Highlight geliefert. Der 60-Jährige spielte in Milton Keynes ein perfektes Leg – und vollendete den 9-Darter auch noch zum Sieg in seinem zweiten Match des Tages gegen Ryan O’Connor.

„The Bronzed Adonis“, 1996 Weltmeister bei der BDO, traf dabei die entscheidenden Darts zur absoluten Perfektion.

Zwei 9-Darter am selben Tag

Doch Beatons Kunststück blieb am ersten Challenge-Tour-Tag nicht das einzige. Kurz darauf gelang auch Harrison Leigh ein 9-Darter – ebenfalls in seinem zweiten Match. Damit erlebte die Challenge Tour in Milton Keynes gleich zum Auftakt eine doppelte Dosis Perfektion.

Solch ein Tag war selbst für Darts-Verhältnisse außergewöhnlich – denn 9-Darter sind auf diesem Niveau selten, zwei an einem Turniertag sind ein echter Ausreißer.

Beaton trotz 9-Darter früh raus

Für Beaton blieb der 9-Darter zwar ein magischer Moment, sportlich reichte es danach jedoch nicht für den ganz großen Lauf. Der Engländer schied im weiteren Verlauf in der Runde der letzten 64 aus.