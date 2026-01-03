Darts: Mit 61 Jahren! Ex-Weltmeister gibt überraschendes Comeback

Julius Schamburg 03.01.2026 • 19:12 Uhr Steve Beaton kehrt im Alter von 61 Jahren in den Dartsport zurück. Der Rekord-WM-Teilnehmer nimmt an der Q-School teil.

Steve Beaton steht vor seinem Comeback! Der ehemalige BDO-Weltmeister (1996) hat sich für die Q-School (5. bis 11. Januar 2026) angemeldet, in der Hoffnung, sich eine Tourcard zu sichern. Das berichtet die britische Boulevardzeitung The Sun.

Dabei hatte der „Bronzed Adonis“ bei der Darts-WM 2024 noch seinen Rücktritt bekanntgegeben und sein letztes Jahr auf der Tour angekündigt. Der Engländer erklärte damals, es sei zu kräftezehrend, auf der Tour zu spielen, und er sehne sich danach, „mehr Zeit daheim zu verbringen“.

Überraschende Rückkehr von Steve Beaton

Nun die überraschende Wende! Beaton wird bei der UK-Q-School in der Marshall Arena von Milton Keynes an den Start gehen. Insgesamt haben sich 925 Spieler angemeldet, davon 391 in Großbritannien. Die verbleibenden 534 internationalen Teilnehmer gehen in der deutschen Stadt Kalkar an den Start.

Beaton hatte sein Comeback bereits im November 2024 angedeutet. „Ich habe Darts im Blut, also hoffentlich werde ich noch ein paar Jahre dabei sein. Mal sehen, wie 2025 läuft, vielleicht komme ich nochmal zurück“, schrieb der Fan-Liebling damals auf X.

Seit 1990 ist Beaton an den Oches dieser Welt aktiv. Seinen größten Erfolg feierte er 1996 mit dem Weltmeistertitel in der BDO. Zudem hält er den Rekord für die meisten WM-Teilnahmen überhaupt.

Prominente Namen bei der Q-School mit dabei

Zwar ist Phil Taylor mit 25 Auftritten der Rekordteilnehmer bei den PDC-Weltmeisterschaften - bei WM-Turnieren insgesamt (PDC und Ex-Konkurrent BDO) liegt Beaton mit 33 Teilnahmen (davon 23 bei der PDC) jedoch klar vorn - ist damit doch noch nicht Schluss?