Darts-Star mit emotionalem Geständnis

Johannes Vehren 24.01.2026 • 12:53 Uhr Mike De Decker scheidet bei der Darts-WM überraschend gegen den Kenianer David Munyua aus. Den Darts-Star trifft das Erstrundenaus schwer.

Emotionale Worte von Mike De Decker! Der Darts-Star hat nach dem frühen Ausscheiden bei der vergangenen Weltmeisterschaft einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt gegeben.

Im Gespräch mit Tungsten Tales gestand der Major-Champion von 2024, dass ihn die Niederlage gegen David Munyua hart getroffen habe - schließlich führte er schon mit 2:0 in Sätzen, doch dann gab es einen Bruch in seinem Spiel.

Darts-WM: Ausscheiden „tat zu sehr weh“

„Ich wurde nervös“, berichtete De Decker und sprach über seine inneren Zweifel: „Als er seinen ersten Satz gewonnen hatte, war da etwas in mir, das sagte: Du wirst das verlieren.“

Der Belgier haderte selbst mit seinem Mindset und erklärte, dass er die WM nach seinem Ausscheiden nur noch vergessen wollte: „Ich habe keine Sekunde der WM geschaut, nachdem ich raus war. Es tat zu sehr weh.“

Darts-Star blockiert PDC-Kanal

De Decker schirmte sich selbst in den Sozialen Medien von Darts ab. „Man kann bestimmte Seiten auf Instagram blockieren. Also habe ich die PDC und alle darts-bezogenen Accounts blockiert“, so die Nummer 19 der Weltrangliste.

Als Grund für sein Ausscheiden nannte De Decker, dass er kurz vor der WM sein Material gewechselt habe, aber damit überhaupt nicht zurechtgekommen sei. Ihm fehlte die Eingewöhnungsphase mit dem neuen Setup.

Mentale Unterstützung als Hilfe

„Ich war zu stur, um früh in der Saison etwas zu verändern“, ärgerte sich der 30-Jährige, der ergänzte, dass er nach der WM auch mental an sich gearbeitet habe: „Ich habe Schritte gemacht, von denen ich nie dachte, dass ich sie machen würde.“