Nach Sensations-Aus bei Darts-WM: De Decker kritisiert Fans

Julius Schamburg 18.12.2025 • 19:46 Uhr Mike De Decker scheidet bei der Darts-WM in der ersten Runde aus. Der Belgier beschwert sich anschließend in den sozialen Medien.

Der Belgier Mike De Decker hat sich nach seiner völlig überraschenden Niederlage gegen den Kenianer David Munyua (2:3) über die Fans bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace beschwert.

„Glückwunsch an David. Aber das Publikum... Buhrufe und Pfiffe sollten nicht normal sein oder unterstützt werden“, schrieb De Decker in seiner Instagram-Story.

Darts-WM: Pfiffe gegen Mike De Decker

Während der Partie waren bei De Deckers Aufnahmen immer wieder Pfiffe aus dem Publikum zu vernehmen. Sensations-Sieger Munyua hingegen wurde von den Fans wie wild gefeiert und es waren kaum Störgeräusche zu hören.

De Decker moniert dabei auch, dass die Fans in England ein Verhalten zeigen würden, über das sie sich an anderer Stelle beschwert hätten.

„Zuerst beschweren sie sich, wenn es britischen Spielern in Europa passiert, aber dann machen sie genau dasselbe, wenn das Turnier in Großbritannien stattfindet“, wurde De Decker deutlich.

„Wird ihm noch lange nachhängen“

Pfiffe aus dem Publikum sind im Darts-Sport keine Seltenheit und veranlassten schon diverse Stars der Szene zu Kritik - De Decker am Donnerstagnachmittag nicht: Niederlage nach 2:0-Satzführung und unzählige Patzer auf die Doppel. „Dieses Match wird bei ihm noch lange nachhängen“, sagte Experte Philip Brzezinski bei SPORT1.