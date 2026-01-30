Darts: World Masters heute live im TV, Stream und Ticker - Littler und Schindler im Einsatz

SPORT1 30.01.2026 • 17:00 Uhr Die 14. Auflage der PDC World Masters ist bereits im Gange. Am Freitag steigen auch Martin Schindler und Darts-Superstar Luke Littler ins Geschehen ein.

32 Darts-Stars kämpfen bei den PDC World Masters in der Marshall Arena von Milton Keynes um den prestigeträchtigen Titel und um ihren Rang in der Order of Merit. Das erste Major-Turnier seit der Darts-WM steigt vom 28. Januar bis zum 1. Februar. Dem Sieger winken 100.000 Pfund (rund 115.000 Euro).

Gabriel Clemens schaffte es zwar als einziger Deutscher in die finale Qualifikationsrunde, scheiterte jedoch am Niederländer Wessel Nijman mit 1:3 in Sets. Nun liegt es am für Runde eins gesetzten Martin Schindler, die deutschen Farben möglichst lange hochzuhalten.

Darts heute live: So verfolgen Sie das PDC World Masters im TV, Stream und Ticker

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Am Freitagabend (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) werden die verbliebenen acht Tickets für das Achtelfinale vergeben. Schindler ist gleich im ersten Match an der Reihe und trifft auf Luke Woodhouse.

In den späten Abendstunden stellen die Duelle Luke Littler vs. Mike De Decker und Luke Humphries vs. Davie Chisnall weitere Highlights dar.

In Runde eins wird im Best of 5 gespielt, ehe im Achtelfinale und Viertelfinale zum Best-of-7-Modus gewechselt wird. Die Halbfinals gehen im Best of 9 über die Bühne, während das Finale im Best-of-11-Modus ausgetragen wird.

Am Samstag stehen die Achtelfinal-Partien auf dem Programm, ehe am Sonntag die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale gespielt werden. Letzteres steigt um 22.30 Uhr.

World Masters: Van Gerwen scheitert vorzeitig

Die erste Runde forderte bereits am Donnerstag ein ganz prominentes Opfer: Michael van Gerwen unterlag Damon Heta mit 1:3.

Auch Clemens-Bezwinger Wessel Nijman zog gegen Jonny Clayton den Kürzeren. Souverän präsentierte sich WM-Finalist Gian van Veen, der Ryan Joyce mit 3:1 bezwang.

Freitag, 30. Januar: Der Spielplan

20.15 Uhr: Martin Schindler - Luke Woodhouse

- Luke Woodhouse 20.45 Uhr: Ross Smith - Jimmy van Schie

21.15 Uhr: Danny Noppert - Daryl Gurney

21.45 Uhr: Ryan Searle - Rob Cross

22.15 Uhr: Josh Rock - Connor Scutt

22.45 Uhr: Luke Littler - Mike De Decker

23.15 Uhr: Luke Humphries - Dave Chisnall

23.45 Uhr: Stephen Bunting - Jeffrey De Graaf

Die Ergebnisse vom Donnerstag im Überblick: