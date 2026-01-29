Darts World Masters: Nächster Rückschlag für Michael van Gerwen

Julius Schamburg 30.01.2026 • 00:11 Uhr Michael van Gerwen verliert beim World Masters sein Auftaktmatch. Der Niederländer spielt zwar den besseren Average, scheitert aber dennoch.

Michael van Gerwen ist beim World Masters in der ersten Runde ausgeschieden. Der dreimalige Weltmeister verlor in der Marshall Arena in Milton Keynes gegen den Australier Damon Heta mit 1:3 in Sätzen.

MvG spielte zwar den etwas höheren Drei-Dart-Average (88,36 Punkte vs. 86,46 Punkte), patzte aber immer wieder auf die Doppel. Nur vier seiner 17 Versuche (23,53 Prozent) waren von Erfolg gekrönt - Hetas Doppelquote war mit 63,64 Prozent weitaus besser.

Nach einem schwierigen Jahr 2025 hatte sich van Gerwen eindrucksvoll zurückgemeldet und im Januar das Bahrain Darts Masters gewonnen. Beim Saudi Arabia Darts Masters kam er bis ins Finale und scheiterte dort an Wunderkind Luke Littler (5:8). Nun der nächste Rückschlag.

Darts: Deutsche Hoffnungen ruhen auf Schindler

Die deutsche Nummer eins Martin Schindler steigt erst am Freitag in das Turnier ein. Schindler trifft im ersten Match des Tages auf den Engländer Luke Woodhouse. „The Wall“ war einer der 24 bereits vorab qualifizierten Teilnehmer am Turnier, alle weiteren Deutschen Starter waren bereits in der Qualifikation gescheitert.

Das World Masters wird im Satzmodus ausgetragen, wobei jedes Set lediglich über Best of 3 Legs gespielt wird.

PDC World Masters, die Ergebnisse des ersten Tages: