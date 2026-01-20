Littler gewinnt ersten Titel in Saudi-Arabien

Moritz Pleßmann 20.01.2026 • 21:19 Uhr Luke Littler gewinnt das erste Turnier der PDC auf saudi-arabischem Boden. Im Finale schlägt er Michael van Gerwen.

Nächster Titel für Weltmeister Luke Littler! Die Nummer eins der Welt schnappte sich beim Saudi Arabia Darts Masters, dem ersten Turnier der PDC in Saudi-Arabien, den Titel.

Einen Tag vor seinem 19. Geburtstag setzte sich Littler im Endspiel mit 8:5 in den Legs gegen den Niederländer Michael van Gerwen durch.

„The Nuke“ setzte den Grundstein für den Sieg mit einer frühen 4:0-Führung, bei der er für kein Leg mehr als 13 Darts benötigte. Van Gerwen kam zwischenzeitlich auf ein Leg heran, doch Littler verwandelte schlussendlich seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20.

Darts: Littler und van Gerwen spielen über 100 Punkte im Schnitt

Am Ende spielte Littler in einer Partie auf hohem Niveau 104,84 Punkte im Drei-Dart-Average und war zu 61,5 Prozent auf die Doppel erfolgreich. MvG spielte ebenfalls über 100 Punkte im Schnitt und brachte 45,5 Prozent seiner Doppelversuche unter.