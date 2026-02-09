Darts: Clemens überzeugt - Schindler kassiert Whitewash

David Funk , Justin Schroll 09.02.2026 • 21:03 Uhr Beim ersten Players-Championship-Turnier des Jahres in Hildesheim lassen Gabriel Clemens und Max Hopp aufhorchen. Martin Schindler findet nicht zu seinem Spiel.

James Wade hat am Montag das erste Players-Championship-Turnier des Jahres in Hildesheim für sich entschieden. Aus deutscher Sicht hinterließen Gabriel Clemens und Max Hopp den besten Eindruck. Martin Schindler erwischte einen gebrauchten Tag.

In einem rein englischen Finale setzte sich Wade mit 8:6 in Legs gegen Nathan Aspinall durch. “The Machine” spielte dabei 93,69 Punkte im Drei-Dart-Average. “The Asp” kam sogar auf 95,26 Punkte, hatte aber trotzdem das Nachsehen.

Ehlers ärgert MvG - einige Topstars fehlen

Im Halbfinale hatte Wade gegen den Niederländer Michael van Gerwen gewonnen, Aspinall gegen den Tschechen Adam Gawlas. MvG lag in seinem Erstrundenmatch bereits mit 1:5 gegen den deutschen Tourcardholder Matthias Ehlers hinten, kämpfte sich aber noch eindrucksvoll zurück.

Zum Auftakt der Pro Tour fehlten einige Topnamen der Darts-Elite. Mit Luke Littler, Luke Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting und Josh Rock waren gleich fünf Spieler aus der Premier League nicht mit am Start.

Darts: Clemens überzeugt

Aus deutscher Sicht waren alle 15 deutschen Tourcardholder am Start - mit unterschiedlichen Ergebnissen. Clemens erreichte nach Siegen gegen den Australier Damon Heta (6:4), den Engländer Charlie Manby (6:2) sowie die beiden Niederländer Jurjen van der Velde (6:3) und Wesley Plaisier (6:2) erstmals seit Mai 2025 wieder ein PDC-Viertelfinale, ehe „Gaga“ mit 1:6 gegen Aspinall verlor.

Für die deutsche Nummer 1 Martin Schindler war bereits nach der ersten Partie Schluss. Er kassierte gegen Maik Kuivenhoven einen Whitewash (0:6). Dabei kam Schindler im Average nur auf 65,57 Punkte.

Hopp schafft es bis ins Achtelfinale

SPORT1-Experte Hopp überzeugte mit Siegen gegen die Niederländer Jeffrey de Zwaan (6:2) und Maik Kuivenhoven (6:5) sowie den Waliser Nick Kenny (6:4). Im Achtelfinale war gegen den Engländer Joe Cullen Endstation (3:6).

Ricardo Pietreczko und Lukas Wenig schafften es unter die besten 32. Dort musste sich Wenig knapp dem Iren Shane McGuirk geschlagen geben (5:6), Pietreczko verlor gegen den Niederländer Wessel Nijman (1:6). Niko Springer scheiterte in der zweiten Runde im rein deutschen Duell gegen Wenig (0:6).