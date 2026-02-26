Newsticker
Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Liveticker - Premier League mit van Gerwen und Littler

Kann van Gerwen bei Comeback punkten?

In Belfast steht der vierte Abend der Premier League Darts auf dem Programm. Kann Michael van Gerwen nach seiner kurzen Krankheits-Pause wieder punkten?
Nach seinem Sieg am ersten Premier-League-Spieltag spricht Michael van Gerwen mit SPORT1-Moderatorin Katharina Kleinfeldt über den Abend in Newcastle. Van Gerwen müsse keine Zeichen mehr setzen, denn die Leute wüssten, zu was der Niederländer fähig sei.
Heute Abend ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr (live im FREE-TV) startet der vierte Spieltag der Premier League Darts, mit ”Mighty Mike“ ist der Sieger des ersten Turnierabends wieder am Start. Dieses Mal treffen die Profis in der SSE Arena in Belfast aufeinander.

Los geht es für die Darts-Fans aber bereits eine halbe Stunde früher. Ab 19.30 Uhr dreht sich bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show alles um die fliegenden Pfeile.

Darts heute im Free-TV: So verfolgen Sie den 4. Spieltag der Premier League LIVE

Während Michael van Gerwen den ersten Spieltag für sich entscheiden konnte, triumphierte Gerwyn Price am zweiten Spieltag. Er gewann im Finale mit 6:3 gegen van Gerwen.

An Spieltag drei konnte Jonny Clayton überzeugend ins Finale einziehen und gewann dieses mit 6:2 gegen Gian van Veen. Aus drei Spieltagen gehen daher schon drei Sieger hervor. Es bleibt spannend, ob es am vierten Spieltag eine neue Überraschung oder einen Wiederholungssieg geben wird.

Premier League Darts: Spielplan 4. Spieltag

Viertelfinale:

  • Luke Littler – Jonny Clayton
  • Stephen Bunting – Luke Humphries
  • Michael van Gerwen – Gerwyn Price
  • Gian van Veen – Josh Rock

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.

Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.

