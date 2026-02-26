Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Liveticker - Premier League mit van Gerwen und Littler

SPORT1 26.02.2026 • 17:00 Uhr In Belfast steht der vierte Abend der Premier League Darts auf dem Programm. Kann Michael van Gerwen nach seiner kurzen Krankheits-Pause wieder punkten?

Heute Abend ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr (live im FREE-TV) startet der vierte Spieltag der Premier League Darts, mit ”Mighty Mike“ ist der Sieger des ersten Turnierabends wieder am Start. Dieses Mal treffen die Profis in der SSE Arena in Belfast aufeinander.

Los geht es für die Darts-Fans aber bereits eine halbe Stunde früher. Ab 19.30 Uhr dreht sich bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show alles um die fliegenden Pfeile.

Darts heute im Free-TV: So verfolgen Sie den 4. Spieltag der Premier League LIVE

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Während Michael van Gerwen den ersten Spieltag für sich entscheiden konnte, triumphierte Gerwyn Price am zweiten Spieltag. Er gewann im Finale mit 6:3 gegen van Gerwen.

An Spieltag drei konnte Jonny Clayton überzeugend ins Finale einziehen und gewann dieses mit 6:2 gegen Gian van Veen. Aus drei Spieltagen gehen daher schon drei Sieger hervor. Es bleibt spannend, ob es am vierten Spieltag eine neue Überraschung oder einen Wiederholungssieg geben wird.

Premier League Darts: Spielplan 4. Spieltag

Viertelfinale:

Luke Littler – Jonny Clayton

Stephen Bunting – Luke Humphries

Michael van Gerwen – Gerwyn Price

Gian van Veen – Josh Rock

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.