Darts: Van Gerwen kündigt Comeback an, doch ein Fragezeichen bleibt

Karina Präg 25.02.2026 • 14:31 Uhr Darts-Superstar Michael van Gerwen wird am Donnerstag in Belfast wieder an den Start gehen. Nach seiner krankheitsbedingten Absage vergangene Woche bleibt jedoch ein Fragezeichen hinter seinem Fitnesszustand.

Nachdem Darts-Superstar Michael van Gerwen vergangene Woche in Glasgow gefehlt hatte, wird er am Donnerstag beim vierten Premier-League-Spieltag (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) wieder an den Start gehen.

„Mir geht es jetzt viel besser, aber ich war wirklich krank“, erklärte der 36-Jährige seine plötzliche Abwesenheit in der niederländischen Tageszeitung AD. Bei seinem anstehenden Comeback in Belfast trifft der dreimalige Darts-Weltmeister zum Auftakt auf Gerwyn Price.

„Am Mittwoch fliege ich nach Nordirland“, kündigte er an, ließ jedoch ein Fragezeichen hinter seinem Fitnesszustand. „Ich bin noch nicht ganz fit, aber fit genug“, sagte er mit Blick auf die Reise.

Darts: MvG trotz Ausfall auf Rang zwei

Trotz seiner Pause liegt van Gerwen mit acht Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League. Diese Position hatte er sich mit seinem Spieltags-Sieg am ersten Abend gesichert.