Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Players Championship 3 mit Price und Hopp

Die PDC Pro Tour geht in England weiter. Nach den ersten beiden Events in der vergangenen Woche in Hildesheim geht es heute und am Dienstag in Wigan weiter.
Darts-Action mit 13 Deutschen
Auch die meisten der 15 deutschen Tourcard-Holder sind dabei, unter anderem SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens (starker Viertelfinaleinzug am Montag) - mit zwei Ausnahmen: Martin Schindler sagte seine Teilnahme kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab. Auch Matthias Ehlers ist nicht dabei.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie Players Championship 3 in Wigan
- TV: -
- Stream: pdc.tv
- Ticker: - (News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)
Bei den internationalen Darts-Stars ist neben Gerwyn Price auch WM-Finalist Gian van Veen mit dabei. Weltmeister Luke Littler lässt die beiden Turniere allerdings, wie schon vergangene Woche aus. Die 15.000 Pfund für den Tagessieger wird „The Nuke“ allerdings verschmerzen können, nachdem er bei der Darts-WM eine Million für seinen Finaltriumph eingesackt hat.
Auch Gary Anderson und Michael van Gerwen fehlen laut Abwesenheitsliste der PDC. Ab 13 Uhr wird in Wigan gespielt, es geht neben Ranglistenpunkten und Preisgeld auch um die Qualifikation für die Players Championship Finals im November.