Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Players Championship 3 mit Price und Hopp

SPORT1 16.02.2026 • 10:00 Uhr Die Players-Championship-Serie 2026 geht im englischen Wigan weiter. Von den 15 deutschen Tourcard-Holdern der PDC sind zwei bei Event drei kurzfristig nicht am Start. SPORT1 hat alle Infos.

Die PDC Pro Tour geht in England weiter. Nach den ersten beiden Events in der vergangenen Woche in Hildesheim geht es heute und am Dienstag in Wigan weiter.

Auch die meisten der 15 deutschen Tourcard-Holder sind dabei, unter anderem SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens (starker Viertelfinaleinzug am Montag) - mit zwei Ausnahmen: Martin Schindler sagte seine Teilnahme kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab. Auch Matthias Ehlers ist nicht dabei.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie Players Championship 3 in Wigan

TV: -

- Stream: pdc.tv

pdc.tv Ticker: - (News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)

Bei den internationalen Darts-Stars ist neben Gerwyn Price auch WM-Finalist Gian van Veen mit dabei. Weltmeister Luke Littler lässt die beiden Turniere allerdings, wie schon vergangene Woche aus. Die 15.000 Pfund für den Tagessieger wird „The Nuke“ allerdings verschmerzen können, nachdem er bei der Darts-WM eine Million für seinen Finaltriumph eingesackt hat.