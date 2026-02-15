Darts: Schindler muss für Turniere absagen - auch Littler fehlt

Martin Schindler wird nicht an den Players Championship Turnieren in Wigan teilnehmen. Das gab die deutsche Nummer eins am Sonntag in den sozialen Medien bekannt.
Schindler muss für Turniere absagen
Schindler meldete sich in seiner Instagram-Story: „Bin gesundheitlich nicht auf der Höhe und werde deswegen die Players Championships in Wigan auslassen und mich richtig auskurieren für nächste Woche Krakau“, stand dort geschrieben.
Darts: Schindler will in Krakau angreifen
Die Turniere drei und vier der Players Championship Serie finden am 16. und 17. Februar statt. Vom 20. bis 22. Februar stehen dann die Poland Darts Open, das erste Event auf der European Tour dieses Jahr, in Krakau an.
Beim ersten Players Championship Turnier in Hildesheim kassierte Schindler in der ersten Runde gegen Maik Kuivenhoven einen Whitewash (0:6).
Auch Littler nicht mit dabei
Einen Tag später siegte er in Runde eins gegen Cam Crabtree (6:4). In Runde zwei musste er sich Adam Paxton knapp geschlagen geben (5:6).
Neben Schindler wird auch der deutsche Tourcardholder Matthias Ehlers in Wigan nicht an den Start gehen. Auch die Superstars Luke Littler, Michael van Gerwen und Gary Anderson fehlen laut der Abwesenheitsliste der PDC.