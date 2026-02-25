Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Players Championship 6 mit Schindler & Hopp

SPORT1 25.02.2026 • 11:00 Uhr Die Players Championship 6 geht am Mittwoch in Leicester über die Bühne. Insgesamt 128 Spieler stehen am Oche. SPORT1 hat die wichtigsten Infos.

Mit der Players Championship 6 am Mittwoch geht der Doppel-Spieltag der PDC Pro Tour in Leicester zu Ende. Wie schon am Dienstag stehen 14 der 15 deutschen Tour-Card-Holder am Oche, darunter SPORT1-Experte Max Hopp und Deutschlands Nummer eins Martin Schindler. Einzig Pascal Rupprecht fehlt.

Die besten Deutschen bei der fünften Ausgabe am Dienstag waren Niko Springer und Ricardo Pietreczko, die jeweils das Achtelfinale erreichen konnten. Hopp, der gegen Rob Cross ein starkes Comeback landete, kam unter die besten 32. Der Start der ersten Spiele ist um 14 Uhr deutscher Zeit.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie Players Championship 6 in Leicester

TV: -

- Stream: pdc.tv

pdc.tv Ticker: - (News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)

Viele große Namen fehlen erneut in Leicester. Weltmeister Luke Littler, der noch kein einziges PC-Turnier gespielt hat, fehlt ebenso wie die Premier-League-Teilnehmer Luke Humphries, Stephen Bunting, Gian van Veen und Michael van Gerwen.

Mit dabei sind dafür u. a. Gerwyn Price, Jonny Clayton und Josh Rock sowie die Finalisten des Vortages Chris Dobey und Ross Smith.