Darts-Star Whitlock eiskalt gegen seinen Sohn

SPORT1 28.02.2026 • 11:21 Uhr In der MODUS Super Series erteilt Simon Whitlock seinem Sohn Mason eine Lehrstunde.

Ein kurzes Abklatschen und ein anerkennendes Nicken - das bekam Simon Whitlock von seinem Sohn Mason, nachdem er in der MODUS Super Series im familieninternen Generationenduell keine Gnade kannte.

Am Ende stand ein 4:1-Sieg des 56 Jahre alten Darts-Routiniers gegen seinen 21-jährigen Sohn. Nach dem Spiel umarmten sich Vater und Sohn kurz, bevor sie sich beim Schiedsrichter bedankten.

Darts-Star Whitlock kennt keine Gnade mit seinem Sohn Mason

Vor allem im zweiten Leg wies „The Wizard“ seinen Filius deutlich in die Schranken. Zunächst startete er mit fünf Darts in die Triple-20 perfekt ins Leg. Zwar verpasste der Altmeister den 9-Darter, doch mit einem 145er Highfinish beendete er das Leg dennoch eindrucksvoll.

Am Ende genügte ihm ein Drei-Dart-Average von 87 zum Sieg. In der Super Series gilt das Best-of-Seven-Format. Daher hatte Whitlock Sr. das Spiel schon nach 4 gewonnenen Legs für sich entschieden. Für ihn war es der 14. Sieg in der Gruppenphase.

„The Wizard“ liegt in Woche sechs auf Rang drei

An der einwöchigen Super Series nehmen zwölf Spieler teil, die in drei Gruppen aufgeteilt sind. Nach zwölf Finalspielen findet dann eine Champions Week statt, in der der Gesamtsieger ermittelt wird. Die Spieler spielen bei dem im Jahr 2021 ins Leben gerufenen Turnier um ein Preisgeld von 25.000 Pfund (rund 28.500 Euro). Altstar Whitlock liegt in Gruppe B derzeit auf Rang drei.

Der Australier spielt aktuell auf der WDF-Tour, nachdem er im Jahr 2024 seine PDC-Karte verloren hatte. Die ehemalige Nummer drei der Welt gewann 2012 die PDC-Europameisterschaft. Zwei Jahre zuvor wurde er Vizeweltmeister und wurde mit seinem unverkennbaren langen Bart zum Publikumsliebling. Beim World Cup of Darts gewann er 2022 gemeinsam mit Damon Heta den Titel.