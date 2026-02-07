Darts: Wahnsinn! Beau Greaves triumphiert das 100. Mal in Serie

Karina Präg 07.02.2026 • 22:52 Uhr Beim Jahresauftakt der PDC Women‘s Series bleibt Beau Greaves weiter unaufhaltsam. An einem makellosen Turniertag in Hildesheim feiert die 22-Jährige ihren 100. Sieg in Serie. Langsam gehen für sie die Superlative aus.

Darts-Dominatorin Beau Greaves hat ihre beeindruckende Siegesserie fortgesetzt. Mit einem 5:0-Erfolg im Finale gegen Lisa Ashton feierte die Engländerin auf der Women‘s Series ihren 100. Sieg in Folge. Seit April 2025 ist sie damit auf der Frauen-Tour der PDC ungeschlagen. Mit diesem Triumph sicherte sich die Engländerin außerdem ihren 15. Titel am Stück.

Die PDC Women’s Tour startete am Samstag mit zwei Turnieren in Hildesheim ins neue Jahr. Und beide Turniere hatten die gleiche Finalpaarung: Greaves gegen Altmeisterin Ashton. Die 22 Jahre alte Dominatorin gewann gleich zweimal hintereinander im Finale gegen ihre 33 Jahre ältere Konkurrentin. Im ersten hatte sie sich mit 5:2 in Legs durchgesetzt.

Greaves strammes Programm vor sich

Für Greaves war das ein perfekter Einstieg in ein echtes Mammutprogramm. Sie wird mindestens fünf Tage in Folge ans Oche treten. Denn auf die PDC Women‘s Series folgen zwei Pro-Tour-Events und ein Quali-Tag für die European Tour, an denen sie teilnimmt. Seit diesem Jahr ist „Beau ‚n‘ Arrow“ erstmals mit einer Tourkarte ausgestattet.

Parallel finden an diesem Wochenende auch die Dutch Open statt, weshalb das Feld mit nur 100 Starterinnen recht dünn, aber dafür hochkarätig besetzt war. Spielerinnen wie Rhian O‘Sullivan, Fallon Sherrock oder Noa-Lynn van Leuven entschieden sich gegen das zeitgleich ausgetragene WDF-Turnier und für die beiden Women‘s-Series-Events.

Turnierstart in Hildesheim lockt viele Deutsche an

Die Turnierserie startete dieses Jahr auf deutschem Boden. In Hildesheim wurden die ersten zwei von 24 Turnieren ausgespielt. Durch die geographische Nähe waren ganze 37 Spielerinnen aus Deutschland am Start. Vor allem Sylvia Lindner konnte dabei auf sich aufmerksam machen. Lindner zog als beste Deutsche im ersten Event ins Viertelfinale ein. Dort unterlag sie der Engländerin Steph Clarke mit 2:5.