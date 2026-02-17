Frühes Aus für deutsche Darts-Profis

Benjamin Zügner 17.02.2026 • 18:22 Uhr Beim Players Championship 4 sind alle deutschen Profis schon vor dem Achtelfinale ausgeschieden. Auch einen Favoriten erwischt es bitter.

Die deutschen Darts-Profis mussten sich bei den Players Championship 4 in Wigan früh aus dem Wettbewerb verabschieden. Elf der 13 deutschen Starter schieden bereits in den ersten beiden Runden aus.

Während „Pikachu“ Ricardo Pietreczko in der Runde der Letzten 128 mit 3:6 und einem Average von lediglich 83,47 gegen den Engländer Adam Warner den Kürzeren zog, überstand Gabriel Clemens nur seine Auftakthürde. Der „German Giant“ besiegte in der ersten Runde noch den Belgier Mario Vandenbogaerde, hatte dann aber gegen Andrew Gilding mit 3:6 das Nachsehen.

Darts: Merk und Weber überzeugen - van Veen erwischt es bitter

Am weitesten kamen im Turnierverlauf aus deutscher Sicht Arno Merk und Leon Weber - beide erreichten Runde drei und somit ihr jeweiliges Boardfinale.

WM-Sensation Merk nahm im deutschen Duell noch SPORT1-Experte Max Hopp nach 0:2-Rückstand mit 6:4 aus dem Turnier, zog in Runde drei allerdings klar mit 1:6 gegen den Nordiren Daryl Gurney den Kürzeren. Weber unterlag in der gleichen Runde mit 3:6 dem Belgier Kim Huybrechts.

Auch einen der Topstars erwischte es früh: Die Nummer drei der Welt, Gian van Veen, spielte in der Runde der Letzten 64 einen starken 102,53er-Average, unterlag allerdings Alan Soutar hauchdünn im Decider.

Bereits vor dem Turnierstart war klar, dass mit Luke Littler, Michael van Gerwen und Gary Anderson drei große Namen die beiden Turniere in Wigan auslassen würden. Auch die deutsche Nummer eins Martin Schindler sowie Matthias Ehlers zogen ihre Teilnahme im Vorfeld zurück.