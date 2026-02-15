"Mein Penis tut weh" - Darts-Star bereut Curling-Experiment

Julius Schamburg 15.02.2026 • 23:39 Uhr Darts-Star Scott Williams versucht sich im Curling. Der WM-Halbfinalist von 2024 kann der olympischen Sportart nichts abgewinnen.

Darts-Star Scott Williams hat sich in einer neuen Sportart ausprobiert und diese Entscheidung direkt wieder bereut. Der Engländer nennt verstörende Details.

Williams war bei einem Exhibition-Event in Zürich mit seinem Landsmann Ricky Evans und dem Schweizer Stefan Bellmont. Auf TikTok gab der WM-Halbfinalist von 2024 in einem Video preis, dass er zum ersten Mal die Sportart Curling ausprobiert habe.

Curling? „Der lächerlichste Sport überhaupt“

„Curling wird gerade bei den Olympischen Winterspielen gespielt. Als großer Mensch – ein Mensch, der 1,93 Meter groß ist – sollte man das nicht tun", erzählte Williams: „Nicht curlen. Macht kein Curling. Holt euch keine Steine. Denkt nicht einmal daran, denn es ist der lächerlichste Sport überhaupt.“

Curling sei „die schmerzhafteste Sportart, die ich je in meinem Leben ausgeübt habe, und ich würde sie niemandem wünschen.“

Worüber „Shaggy“ klagte: „Meine Beine tun weh, mein Nacken tut weh, mein Penis tut weh – wahrscheinlich, weil ich mich im Reißverschluss eingeklemmt habe." Eine kuriose Beichte. „Aber das ist eine andere Geschichte. Nicht curlen“, sagte Williams noch.