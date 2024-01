Darts-WM: Die rotzfrech-provokante Überraschung aus dem Nichts

Gerwyn Price galt in den vergangenen Jahren als einer der provokantesten Dart-Spieler der PDC und spaltete die Fanszene immer wieder mit umstrittenen Aktionen, wie dem Kopfhörer-Drama gegen Gabriel Clemens im WM-Viertelfinale .

In diesem Jahr fällt allerdings vor allem der Newcomer Scott Williams mit beachtlich vielen polarisierenden Auftritten auf - die seinen überraschenden Vorstoß ins Halbfinale allerdings nicht bremsten.

Weltkriegs-Vergleich und genervter Schindler

"16-Jährige performen nicht so"

Mit Zurückhaltung fiel Williams vor und nach dem Eklat allerdings ansonsten nicht auf: Der unterlegene Schindler ärgerte sich auch über Williams‘ Verhalten während des Matches, in dem dieser probierte, sein Heimpublikum aufzuheizen. „Was ich nicht gut finde, wenn man als Gegner - wie Scott Williams heute - noch dazu aufputscht, so: ‚Kommt, macht mal lauter‘. Ich habe das nie wirklich gemacht, das war ehrlicherweise keine schöne Aktion“, kritisierte der Deutsche.

Erneute Provokation gegen MvG

Williams operierte trotzdem weiter nach dem Motto „Frechheit siegt“ - was auch van Gerwen zu spüren bekam, in dieser Hinsicht auch kein Kind von Traurigkeit: Im Match gegen den dreimaligen Weltmeister fiel Williams wieder mit provokanten Gesten auf - allen voran die nach dem Satzgewinn zum 1:0: Williams zeigte mit seinem Zeigefinger auf den verärgerten Niederländer und formte mit seinen Fingern einen Kreis.

Schon vor dem diesjährigen Turnier galt der Engländer als umstritten. Im vergangenen Jahr zeigte er Luke Humphries nach einer 2:5-Niederlage in der Gruppenphase des Grand Slam of Darts 2022 zwei Mittelfinger, als jener sich nach der Gratulation weggedreht hatte. Williams‘ kuriose Erklärung: Es sei eine nicht böse gemeinte Imitation von WWE-Legende „Stone Cold“ Steve Austin gewesen, der in den Showmatches auch immer wieder die Stinkefinger ausgestreckt hatte.