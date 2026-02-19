Premier League Darts heute im Free-TV, Stream & Liveticker - 3. Spieltag mit Price & Littler

Am Abend ist es soweit: Ab 20 Uhr (LIVE im Free-TV) steigt der dritte von insgesamt 16 Abenden der Premier League Darts. Dieses Mal treten die Profis in der schottischen Hafenstadt Glasgow ans Oche. Nicht dabei sein kann Michael van Gerwen, der wegen einer Erkrankung ausfällt.
Gelingt Price der nächste Coup?
Los geht es für die Darts-Fans aber bereits eine halbe Stunde früher. Ab 19.30 Uhr dreht sich bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show alles um die fliegenden Pfeile.
Darts heute im TV: So können Sie den 3. Spieltag der Premier League heute LIVE verfolgen
Während sich in der ersten Woche der Niederländer Michael van Gerwen über den Tagessieg freuen konnte, triumphierte in der vergangenen Woche der „Iceman“. Gerwyn Price schlug im Finale van Gerwen mit 6:3 und stahl MvG die Show.
Auch in Woche drei hat Price wieder große Ambitionen – aber auch eine große Hürde vor sich. Er bekommt es mit Jonny Clayton zu tun. Van Gerwen hingegen ist aufgrund einer Erkrankung nicht dabei, weshalb Weltmeister Luke Littler im Viertelfinale ein Freilos hat.
In den weiteren Partien des Abends spielen Stephen Bunting und Gian van Veen sowie Luke Humphries und Josh Rock gegeneinander.
Premier League Darts: Spielplan 3. Spieltag
Viertelfinale:
- Stephen Bunting - Gian van Veen
- Luke Humphries - Josh Rock
- Luke Littler (Freilos)
- Jonny Clayton - Gerwyn Price
Premier League Darts: Das ist der Modus
Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.
Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.