Premier League Darts heute im Free-TV, Stream & Liveticker - 3. Spieltag mit Price & Littler

SPORT1 19.02.2026 • 17:00 Uhr In Glasgow steht der dritte Abend der Premier League Darts auf dem Programm. Gelingt Gerwyn Price der nächste Sieg?

Los geht es für die Darts-Fans aber bereits eine halbe Stunde früher. Ab 19.30 Uhr dreht sich bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show alles um die fliegenden Pfeile.

Darts heute im TV: So können Sie den 3. Spieltag der Premier League heute LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Während sich in der ersten Woche der Niederländer Michael van Gerwen über den Tagessieg freuen konnte, triumphierte in der vergangenen Woche der „Iceman“. Gerwyn Price schlug im Finale van Gerwen mit 6:3 und stahl MvG die Show.

Auch in Woche drei hat Price wieder große Ambitionen – aber auch eine große Hürde vor sich. Er bekommt es mit Jonny Clayton zu tun. Van Gerwen hingegen ist aufgrund einer Erkrankung nicht dabei, weshalb Weltmeister Luke Littler im Viertelfinale ein Freilos hat.

In den weiteren Partien des Abends spielen Stephen Bunting und Gian van Veen sowie Luke Humphries und Josh Rock gegeneinander.

Premier League Darts: Spielplan 3. Spieltag

Viertelfinale:

Stephen Bunting - Gian van Veen

Luke Humphries - Josh Rock

Luke Littler (Freilos)

Jonny Clayton - Gerwyn Price

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.