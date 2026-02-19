Darts: Michael van Gerwen sagt für Premier League ab!

Daniel Höhn 19.02.2026 • 10:20 Uhr Der dritte Spieltag der Darts Premier League findet ohne Michael van Gerwen statt. Der Niederländer muss absagen.

Michael van Gerwen verpasst den dritten Spieltag der Darts Premier League (20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Wie die PDC mitteilte, wird der Niederländer aufgrund einer Erkrankung nicht in Glasgow an den Start gehen.

Damit hat Weltmeister Luke Littler im Viertelfinale ein Freilos, ehe er auf den Sieger des Matches zwischen Jonny Clayton und Gerwyn Price treffen wird.

Darts: Kehrt MvG nächste Woche zurück?

Eine Absage von MvG wegen eines „medizinischen Problems” stand bereits im Vorfeld im Raum. Der Niederländer hatte den Auftakt der Premier League in Newcastle gewonnen, ehe er in der Vorwoche in Antwerpen erst im Finale an Sieger Gerwyn Price gescheitert war.