Abgezockter Schindler im Achtelfinale - dieser Gegner wartet

Dominik Hager 22.03.2026 • 11:14 Uhr Martin Schindler zieht mit einer abgezockten Leistung ins Achtelfinale der Belgian Darts Open ein. Nun trifft der Deutsche auf Lokalmatador und Bunting-Bezwinger Andy Baetens.

Deutschlands bester Darts-Profi Martin Schindler befindet sich bei den Belgian Darts Open auf Kurs. „The Wall“ konnte im Sechzehntelfinale den Iren William O’Connor mit 6:3 bezwingen. Der Deutsche zeigte sich insbesondere in den entscheidenden Momenten abgezockter und verzeichnete eine starke Doppel-Quote von 46 Prozent.

Sein Gegner hatte zwar mit 95,17 den leicht besseren Average, verfing sich aber mit einer Check-out-Quote von 27 Prozent immer wieder im „Double-Trouble“.

Aus deutscher Sicht ist Martin Schindler der einzige Akteur, der im Achtelfinale noch mit dabei ist. Niko Springer und Lukas Wenig hatten sich bereits in Runde eins verabschiedet.

Schindler trifft auf Bunting-Bezwinger Baetens

In der Runde der letzten 16 trifft Schindler nun auf den Belgier Andy Baetens (Sonntag, ab 14:30 Uhr im LIVETICKER), der einen klassischen Underdog-Sieg gegen Stephen Bunting feierte. Für den Neuntplatzierten der Weltrangliste war die 4:6-Niederlage die vierte in Serie. Die Niederlage gegen Baetens stellte mit einem Average von 85,25 und einer Check-out-Quote von 22 Prozent einen weiteren Tiefpunkt dar.

Doch auch der kommende Schindler-Gegner hatte mit einem Average von 89,99 und einer Check-out-Quote von 29 Prozent immer wieder Schwierigkeiten. Die Chancen stehen folgerichtig nicht schlecht, dass Schindler ins Viertelfinale einziehen kann.

Belgian Darts Open: Noppert ringt starken Woodhouse nieder

Das beste Duell am Samstag lieferten sich Danny Noppert und Luke Woodhouse. Der Niederländer verzeichnete mit einem Average von 106,17 den höchsten Average der Session und traf 50 Prozent auf Doppel. Woodhouse blieb nicht weit hinter dieser Quote zurück, musste sich aber mit 2:6 geschlagen geben.

Die weiteren großen Namen der Szene, wie Luke Littler, Luke Humphries und Michael van Gerwen, ließen nichts anbrennen und stehen allesamt in der Runde der besten 16.

Darts: Die Ergebnisse im Überblick

Ross Smith 6:4 Cameron Menzies

Cameron Menzies Jermaine Wattimena 6:3 Ryan Meikle

Ryan Meikle Chris Dobey 6:3 Dave Chisnall

Dave Chisnall Ryan Searle 6:5 Ricky Evans

Ricky Evans Martin Schindler 6:3 William O’Connor

William O’Connor Damon Heta 3:6 Daryl Gurney

Daryl Gurney Danny Noppert 6:3 Luke Woodhouse

Luke Woodhouse Nathan Aspinall 3:6 Ryan Joyce

Ryan Joyce James Wade 2:6 Cristo Reyes

Cristo Reyes Jonny Clayton 6:3 Sebastian Bialecki

Sebastian Bialecki Stephen Bunting 4:6 Andy Baetens

Andy Baetens Mike De Decker 5:6 Niels Zonneveld

Niels Zonneveld Luke Littler 6:2 Boris Krcmar

Boris Krcmar Luke Humphries 6:4 Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode Michael van Gerwen 6:4 Mickey Mansell

Mickey Mansell Josh Rock 4:6 Kim Huybrechts

Darts: Littler eröffnet Nachmittags-Session

Darts-Superstar Luke Littler wird die Nachmittags-Session am Sonntag um 13 Uhr (im LIVETICKER) gegen Niels Zonneveld eröffnen. Im Anschluss folgen die Duelle zwischen Danny Noppert und Ryan Searle sowie Jonny Clayton und Ross Smith, ehe Schindler mit seinem Match gegen Baetens an der Reihe ist.

Daraufhin kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen von Luke Humphries und Jermaine Wattimena sowie zum Match zwischen Michael van Gerwen und Daryl Gurney.