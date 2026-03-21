Die Belgian Darts Open LIVE im TV, Stream und Ticker - Schindler und Littler greifen ein

Die Belgian Darts Open in Wieze nehmen richtig Fahrt auf!

Am zweiten Turniertag des dritten von insgesamt 15 Turnieren auf der European Tour der PDC greifen nicht nur die Topstars um Luke Littler ein, sondern auch Deutschlands Nummer eins, Martin Schindler. Los geht es am Samstag um 13 Uhr.

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Schindler gegen Iren – Littler am Abend

Martin Schindler trifft dabei in der fünften Partie der Nachmittagssession auf den Iren William O’Connor. Die anderen beiden deutschen Starter, Lukas Wenig und Niko Springer, waren schon am Freitagabend in ihren Auftaktpartien ausgeschieden.

Am Samstagabend trifft dann der Weltranglistenerste Luke Littler auf den Kroaten Boris Krcmar, der am Freitagabend Raymond van Barneveld mit 6:1 nach Hause schickte. Michael van Gerwen muss zu seinem Auftakt gegen Mickey Mansell ran, Jonny Clayton gegen den Polen Sebastian Bialecki.

In den vergangenen beiden Jahren holte sich jeweils Littler den Sieg in Belgien. 2024 besiegte er Rob Cross im Finale mit 8:7, 2025 bezwang der Engländer Mike De Decker mit 8:5.

Die Nachmittagssession am Samstag im Überblick:

Ross Smith vs. Cameron Menzies

Jermaine Wattimena vs. Ryan Meikle

Chris Dobey vs. Dave Chisnall

Ryan Searle vs. Ricky Evans

Martin Schindler vs. William O’Connor

vs. William O’Connor Damon Heta vs. Gurney

Danny Noppert vs. Luke Woodhouse

Nathan Aspinall vs. Ryan Joyce

Die European Tour im Überblick

Bis zum Viertelfinale werden die Matches im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Im Halbfinale geht es mit „Best of 13 Legs“ weiter, ehe im Finale „Best of 15 Legs“ gespielt wird.