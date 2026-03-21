Die Belgian Darts Open LIVE im TV, Stream und Ticker - Schindler und Littler greifen ein

Die Belgian Darts Open in Wieze nehmen richtig Fahrt auf!
Schindler und Littler greifen ein
Am zweiten Turniertag des dritten von insgesamt 15 Turnieren auf der European Tour der PDC greifen nicht nur die Topstars um Luke Littler ein, sondern auch Deutschlands Nummer eins, Martin Schindler. Los geht es am Samstag um 13 Uhr.
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Schindler gegen Iren – Littler am Abend
Martin Schindler trifft dabei in der fünften Partie der Nachmittagssession auf den Iren William O’Connor. Die anderen beiden deutschen Starter, Lukas Wenig und Niko Springer, waren schon am Freitagabend in ihren Auftaktpartien ausgeschieden.
Am Samstagabend trifft dann der Weltranglistenerste Luke Littler auf den Kroaten Boris Krcmar, der am Freitagabend Raymond van Barneveld mit 6:1 nach Hause schickte. Michael van Gerwen muss zu seinem Auftakt gegen Mickey Mansell ran, Jonny Clayton gegen den Polen Sebastian Bialecki.
In den vergangenen beiden Jahren holte sich jeweils Littler den Sieg in Belgien. 2024 besiegte er Rob Cross im Finale mit 8:7, 2025 bezwang der Engländer Mike De Decker mit 8:5.
Die Nachmittagssession am Samstag im Überblick:
- Ross Smith vs. Cameron Menzies
- Jermaine Wattimena vs. Ryan Meikle
- Chris Dobey vs. Dave Chisnall
- Ryan Searle vs. Ricky Evans
- Martin Schindler vs. William O’Connor
- Damon Heta vs. Gurney
- Danny Noppert vs. Luke Woodhouse
- Nathan Aspinall vs. Ryan Joyce
Die European Tour im Überblick
Bis zum Viertelfinale werden die Matches im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Im Halbfinale geht es mit „Best of 13 Legs“ weiter, ehe im Finale „Best of 15 Legs“ gespielt wird.
Insgesamt werden bei dem Turnier 230.000 Pfund (ca. 266.000 Euro) ausgeschüttet, der Sieger erhält 35.000 Pfund (ca. 40.000 Euro), während der Verlierer des Finals noch 15.000 Pfund (ca. 17.000 Euro) kassiert.