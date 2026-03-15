Bunting wendet sich an deutsche Darts-Fans: "Bestimmte Spieler wollen hier nicht hinreisen"

Karina Präg 15.03.2026 • 10:48 Uhr Stephen Bunting muss bei der European Darts Trophy Buhrufe und Pfiffe hinnehmen. Der Engländer meldet sich auf Instagram zu Wort und wird deutlich.

Beim Sieg von Niko Springer bei der European Darts Trophy in Göttingen musste sein Gegner Stephen Bunting in den entscheidenden Momenten des Spiels unschöne Pfiffe und Buhrufe hinnehmen. Wenige Stunden später hat sich der Engländer auf Instagram zu Wort gemeldet und kritisch Stellung bezogen.

„Das Engagement, das wir als Dartspieler zeigen, bleibt oft unbemerkt“, begann er sein ausführliches Statement. Er beschrieb, was er und seine Darts-Kollegen auf sich nehmen müssen, um bei den verschiedensten Turnieren in ganz Europa am Start zu sein. „Ich erhalte großartige Unterstützung von meiner Familie, von der ich ständig getrennt bin, von meinen Sponsoren und meinem Management sowie generell von 99 Prozent der Fans“, schrieb er weiter und bedankte sich bei seinen Unterstützern.

Bunting nach Buhrufen: „Heute tut es wirklich weh“

„In wichtigen Momenten eines Spiels zu buhen und zu pfeifen, ist inakzeptabel, und wenn man das tun will, soll man zu einem Fußballspiel gehen. Das Pfeifen hat das Spiel verdorben.“

Bunting deutete an, dass die deutschen Fans in der Szene nicht beliebt sind: „Ich verstehe, warum bestimmte Spieler wegen der Pfiffe hier nicht hinreisen wollen - aber wie gesagt: Es ist nicht immer so und ich liebe meine Fans in Deutschland, speziell die wahren.“

Er fügte hinzu: „Ich jammere nie über Niederlagen oder heule deswegen, aber heute Abend tut es mir wirklich weh, auch wenn es nur eine kleine Minderheit war.“

Trotzdem fand er für seine deutschen Fans auch dankende Worte: „Ich liebe meine Fans, besonders die wahren in Deutschland. Danke, Leute, und hoffentlich bis bald. Ich habe viele tolle Abende in Deutschland erlebt, darunter einen meiner berühmtesten in Berlin, und ich freue mich darauf, all die echten Fans dort an diesem Abend zu sehen.“