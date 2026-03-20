Darts: Luke Littler mit drastischer Maßnahme

Jakob Lüers 20.03.2026 • 21:47 Uhr Der Darts-Weltmeister sorgt für Aufsehen: Er will sein eigenes Gesicht als Marke schützen lassen.

Kuriose Neuigkeiten um Darts-Superstar Luke Littler! Der 19-jährige Engländer hat laut dem Guardian einen Antrag beim Amt für geistiges Eigentum gestellt, um sein eigenes Gesicht markenrechtlich eintragen und somit schützen zu lassen.

Damit möchte der zweimalige Weltmeister verhindern, dass sein Konterfeit ohne Einwilligung auf künstlich generierten Werbebildern erscheint. Zudem soll dem Verkauf von Fake-Produkten vorbeugt werden, die mittels künstlicher Intelligenz sein Gesicht zweckentfremden – und somit gegen das Urheberrecht verstoßen.

In den USA hat Littler sich seinen Spitznamen „The Nuke“ bereits markenrechtlich schützen lassen. Und das aus guten Grund: Kein aktiver Darts-Spieler ist so lukrativ vermarktbar, wie der Weltranglistenerste.

Littler als Marke? Es wäre nicht der erste Fall

Littler unterschrieb bereits Werbeverträge für Videospiele, Fastfood-Ketten oder auch Nuss-Snacks aus der Tüte, wird von einem der erfolgreichsten Darts-Unternehmer, Gary Plummer, persönlich gemanagt – und zeigt auch am Oche seine außerordentliche Stellung in der Szene.

In der Order of Merit hat Littler über die vergangenen zwei Jahre hinweg bereits die Schallmauer von drei Millionen Euro durchbrochen – und ist auch sportlich auf Kurs: Am Donnerstagabend setzte er ein echtes Ausrufezeichen. Der Youngster gewann den 7. Spieltag der Premier League of Darts in Dublin und holte so den zweiten Tagessieg der Saison.