Littler mit unglaublichem Comeback - SPORT1

Julius Schamburg 19.03.2026 • 23:20 Uhr Luke Littler holt sich den Tagessieg in der Premier League. Im Finale gelingt dem Engländer gegen Gerwyn Price ein unglaubliches Comeback. Schon mit Michael van Gerwen lieferte sich der 19-Jährige im Halbfinale ein spektakuläres Duell.

Der Wahnsinn nimmt kein Ende: Luke Littler hat sich nach einem fulminanten Comeback den Tagessieg am 7. Spieltag der Premier League of Darts (LIVE auf SPORT1) gesichert.

Im Finale kämpfte sich Littler nach 0:5 (!) noch zurück und schlug den Waliser Gerwyn Price schließlich mit 6:5 in Legs. Price vergab dabei fünf Matchdarts.

Darts: Furiose Aufholjagd von Littler

„Dass das Finale nochmal so eine Wendung nimmt… Wer hätte das gedacht“, sagte SPORT1-Experte Max Hopp. „Das ist wirklich nicht zu glauben“, rief Kommentator Basti Schwele begeistert in sein Mikrofon.

Littler sah dabei schon wie der sichere Verlierer aus, winkte teilweise schon ab und belächelte seine Aufnahmen. Zwischenzeitlich winkte er den Fans sogar schon zu.

„Die ersten fünf Legs habe ich echt nicht gut gespielt“, sagte der Weltmeister später im Interview bei SPORT1. Die Fans verhöhnten den Superstar im sechsten Leg schon bei seinen Aufnahmen.

Doch der Vorjahresfinalist merkte, dass Price zu schwächeln begann und nutzte seine wenigen Chancen gnadenlos aus. „Am Ende sind die Fans wieder meine Freunde geworden“, meinte Littler mit einem Lächeln.

Letztlich spielte Littler 95,54 im Punkte im Average. Price kam auf 92,61 Punkte. Die deutlich schlechtere Doppelquote (26,32 Prozent vs. 50 Prozent) kostete ihn den Tagessieg.

Wahnsinniger Thriller gegen MvG

Schon im Halbfinale gegen Michael van Gerwen hatte Littler einen spektakulären Thriller mit 6:5 in Legs für sich entschieden.

Beim Stand von 4:3 nahm das Match so richtig Fahrt auf. Beide Spieler hatten 170 Punkte Rest. Littler traf zweimal die Triple-20 und verfehlte anschließend das Bullseye knapp – sein Dart landete im Single-Bull.

Darts: Littler und MvG lassen es Krachen

Van Gerwen hingegen checkte den Big Fish – das höchstmögliche Finish im Darts – und ging mit 5:3 in Führung. Der Niederländer jubelte mit einer Angelgeste, so wie man es sonst von Littler kennt. Dieser konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und klatschte mit van Gerwen ab.

Im nächsten Leg packte „Mighty Mike“ die nächste 170er Aufnahme aus. Bei 261 Punkten Rest stellte er auf 91 Punkte. Das Leg sicherte allerdings Littler.

Und dann revanchierte sich der 19-Jährige auch noch, indem er den Big Fish checkte. Littler jubelte lautstark, sein Kontrahent musste lachen. Die Entscheidung musste im Decider her.

Premier League: Van Gerwen verpasst Matchdart

Dort hätte van Gerwen beinahe 104 Punkte zum Sieg gecheckt, sein erster Matchdart auf der Doppel-16 landete allerdings knapp daneben.

„The Nuke“ hatte 22 Punkte Rest und stellte auf unorthodoxe Art und Weise um: Ein Dart in die Single-2 führte zu Matchdarts auf der Doppel-10, eines der Lieblingsdoppelfelder von Littler.

Der zweimalige Weltmeister verfehlte knapp und traf die Single-10. Auf der Doppel-5 machte er den Triumph schließlich perfekt und brüllte die Freude heraus.

Premier League: Die Ergebnisse des 7. Spieltages

Viertelfinale

Gian van Veen – Michael van Gerwen: Walkover (van Veen fehlte krankheitsbedingt)

Stephen Bunting – Luke Littler: 3:6

Josh Rock – Gerwyn Price: 0:6

Jonny Clayton – Luke Humphries: 3:6

Halbfinale

Michael van Gerwen – Luke Littler: 5:6

Gerwyn Price – Luke Humphries: 6:1

Finale