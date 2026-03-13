Darts: Springer gewinnt deutschen Thriller: "Was für eine Moment"

SPORT1 13.03.2026 • 22:29 Uhr Niko Springer zieht bei der European Darts Trophy in die zweite Runde ein - der deutsche Dartsprofi setzt sich in einem spannenden Duell mit einem Landsmann durch.

Niko Springer ist nach einem packenden deutschen Duell in die zweite Runde der European Darts Trophy eingezogen. Beim zweiten von 15 Turnieren der PDC European Tour in Göttingen (LIVE auf SPORT1) setzte sich der „Meenzer Bub“ mit 6:5 gegen Kai Gotthardt durch.

Springer legte einen 3-Dart-Average von 87,2 hin, überzeugte aber vor allem mit einer Checkout-Quote von 66,7 Prozent. Gotthardt war mit 89,7 im Durchschnitt knapp besser, seine Checkout-Quote lag aber bei nur 41,7 Prozent.

Die beiden deutschen Darts-Profis zeigten zu Beginn der Partie Nerven: Springer ließ zwei frühe Breaks zu, sein Kontrahent eins.

Spannendes Darts-Duell: „Da ist Druck drauf!“

Und so zog Gotthardt zwischenzeitlich mit 4:2 davon, eine etwas überraschende Führung. SPORT1-Kommentator Robert Marijanovic erklärte: „Gotthardt hatte ein katastrophales Jahr 2025. Nur mal als Beispiel: Bei den UK Open in diesem Jahr hat er mehr Preisgeld geholt als im ganzen vergangenen Jahr. Das sagt viel aus.“

Für einen wichtigen Wendepunkt sorgte Springer beim Stand von 3:4. Der 25-Jährige checkte 142 zum Ausgleich - und jubelte emotional: „Was für ein Moment von Niko Springer! Der haut hier das Ding raus, stark! Boah, da muss einiges raus“, rief Marijanovic. SPORT1-Experte Max Hopp meinte: „Du merkst, da ist Druck drauf.“

Auch im Decider setzte sich Springer dann durch, Marijanovic schwärmte von der Checkout-Quote, diese sei „halt genial“.

Nach der Partie brachen aus Springer erneut die Emotionen heraus, Gotthardt gratulierte fair - und animierte das Publikum, seinem Gegenspieler zu applaudieren: „Tolle Bilder, tolle Geste“, sagte Marijanovic zum Abschluss.