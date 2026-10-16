Niko Springer scheitert bei den Dutch Darts Championship in der ersten Runde. Damit macht er einen katastrophalen Tag aus deutscher Sicht perfekt.

Was für ein bitterer Tag für die deutschen Darts Stars bei den ! Mit Niko Springer scheiterte auch der dritte Spieler dramatisch im entscheidenden Leg.

Springer unterlag in einem hochklassigen Match . Der Engländer drehte ganz speziell im entscheidenden Leg auf. Er warf im Decider gleich zwei seiner insgesamt vier 180er und nutzte anschließend seinen ersten Match-Dart zum Sieg.

Niko Springer scheiterte in der ersten Runde Niko Springer scheiterte in der ersten Runde © IMAGO/GEPA pictures

Insgesamt überzeugten beide Spieler gerade mit ihrem Scoring. Williams spielte 96,23 im Durchschnitt, Springer einen Average von 94,04. Speziell der Deutsche hatte aber große Probleme auf die Doppel. Springer traf nur 25 Prozent seiner Versuche. So reichten Williams ordentliche 37,5 Prozent und ein überragendes entscheidendes Leg zum Sieg.

PDC: Auch Hopp und Pietreczko scheitern dramatisch

Das gleiche Schicksal hatten in Runde eins auch Max Hopp und Ricardo Pietreczko erlebt. Beide unterlagen im entscheidenden Leg ebenfalls mit 5:6.

Speziell Hopp hatte bei genau wie Springer mit extremen Problemen auf die Doppel zu kämpfen (22,73 Prozent).

DEINE MEINUNG

Bei Pietreczko wurde es so richtig dramatisch. Der Niederländer spielte wohl nicht nur das Match seines Lebens (unter anderem eine Doppelquote von 85,71 Prozent), sondern konnte sich auch auf die extreme Unterstützung seiner Landsleute verlassen.

Die Fans feierten nicht nur jede seiner Aktionen frenetisch ab, sie bejubelten auch jede schlechte Aufnahme von „Pikachu“ hämisch und brachten ihn damit so richtig auf die Palme. Am Ende siegte der Underdog und sorgte für eine von drei bitteren Partien aus deutscher Sicht.

Damit ist nur noch ein Deutscher im Rennen. Am Sonntag steigt Martin Schindler mit seinem Match im Sechszehntelfinale gegen Karel Sedlacek ins Turnier ein.