Darts: Springer marschiert weiter

Moritz Pleßmann 15.03.2026 • 14:41 Uhr Niko Springer erreicht bei der European Darts Trophy das Viertelfinale. Erneut muss der Deutsche in das entscheidende letzte Leg.

Nächster Erfolg für Niko Springer bei der European Darts Trophy in Göttingen (das ganze Wochenende LIVE bei SPORT1)!

Der „Meenzer Bub“ gewann ein spannendes Achtelfinale gegen den Engländer Ross Smith mit 6:5 in Legs. Damit steht er beim zweiten European-Tour-Turnier des Jahres unter den besten Acht.

Der 25-Jährige überzeugte mit einem Drei-Dart-Average von 95,03 Punkten und einer herausragenden Doppelquote von 75 Prozent. Smith spielte zwar den etwas besseren Schnitt (97,42 Punkte), konnte aber nur 31,25 Prozent seiner Doppel-Versuche verwandeln.

Darts: Springer nervenstark in der Entscheidung

Nach einem eher wackeligen Start und 0:2-Rückstand kämpfte sich Springer schnell zurück und führte sogar mit 5:3. Doch Smith glich wieder aus - so musste das entscheidende elfte Leg her. Dort präsentierte sich Springer nervenstark, verwandelte seinen ersten Matchdart auf der Doppel-16 und gewann das Leg in 13 Darts.