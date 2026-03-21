Darts: Unfassbarer Siegeszug endet nach 114 Spielen!

Jakob Lüers 21.03.2026 • 15:06 Uhr Nach fast einem Jahr verliert Darts-Ausnahmetalent Beau Greaves mal wieder ein Spiel auf der Frauen-Tour. Ihre Bezwingerin ist eine alte Bekannte.

Es ist tatsächlich passiert! Die unglaubliche Siegesserie von Darts-Dominatorin Beau Greaves in der PDC Women’s Series ist gerissen. Nach 114 Siegen in Folge (!) verlor die 22-Jährige beim fünften Turnier des Jahres am Samstag mit 1:4 gegen Fallon Sherrock. Greaves, die als einzige Frau auf der PDC Pro Tour unterwegs ist, gewann die vergangenen 17 Turniere der Women’s Series und war der Konkurrenz uneinholbar enteilt.

Nun ist die einmalige Serie der Engländerin vorbei: Sherrock spielte in der zweiten Runde gegen Greaves einen Drei-Dart-Average von 102,12 Punkten und erinnerte dabei an alte Zeiten: Ehe die junge Greaves 2022 auf die Frauen-Tour kam, war es Sherrock, die die Szene dominiert hatte, wenngleich nicht annähernd auf dem Niveau von Greaves.

Klarer Sieg: Sherrock beendet irre Serie

Trotz der deutlichen 1:4-Pleite spielte auch Greaves einen Average von über 100 Punkten. Im weiteren Tagesverlauf greift sie beim sechsten Event erneut an. Mit den Turnieren sieben und acht am Sonntag bietet sich ihr dann sofort die Chance, wieder in den dominanten Rhythmus zu finden. Auf der Women’s Series werden jeweils zwei Turniere blockweise an einem Tag ausgetragen.