European Darts Trophy mit Niko Springer live im Free-TV und Livestream auf SPORT1

SPORT1 15.03.2026 • 08:59 Uhr Bei der European Darts Trophy ist noch ein deutscher Teilnehmer am Start: Wie weit kommt Niko Springer am Finaltag? Die Antwort gibt es bei SPORT1.

Tag der Entscheidung: Bei der European Darts Trophy stehen die heiße Phase und der Kampf um den Turniersieg an. Der Sonntag beginnt mit dem Achtelfinale um 12 Uhr und endet mit dem Finale am späten Abend - SPORT1 zeigt die geballte Darts-Action live im Free-TV und im Livestream.

Mit Niko Springer ist auch noch ein deutscher Starter im Wettbewerb: Der „Meenzer Bub“ bekommt es in einem für 14 Uhr angesetzten Match mit dem Engländer Ross Smith zu tun.

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Als einer von vier verbliebenen Deutschen hatte Springer die zweite Runde überstanden, in einem knappen Spiel setzte er sich gegen den Premier-League-Spieler Stephen Bunting durch.

Die anderen deutschen Spieler Lukas Wenig, Paul Krohne und Martin Schindler mussten sich derweil aus dem Turnier verabschieden.

Zu einem niederländischen Duell kommt es, wenn Topstar Gian van Veen sich mit Wessel Nijman misst (13.30 Uhr). Der Waliser Gerwyn Price steht Danny Noppert gegenüber (15 Uhr).