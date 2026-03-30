Darts: Hopp und Merk überzeugen - Historischer Sieg für Wade

Julius Schamburg 30.03.2026 • 18:34 Uhr Zwei deutsche Darts-Profis können bei den Players Championship überzeugen. Gleich zehn deutsche Starter schaffen es jedoch nicht über die erste Runde hinaus. Altmeister James Wade erreicht einen ganz besonderen Meilenstein.

Überzeugendes Abschneiden von SPORT1-Experte Max Hopp und Arno Merk beim 7. Players Championship Turnier des Jahres in Leicester. Die beiden deutschen Darts-Profis konnten je zwei Matches gewinnen und schafften es bis in die dritte Runde. Dort war dann Endstation. Die weiteren zwölf deutschen Starter konnten nur bedingt überzeugen.

Hopp musste sich nach Siegen gegen Andrew Gilding (6:3) und Kim Huybrechts (6:4) in der dritten Runde dem talentierten Engländer Charlie Manby mit 5:6 in Legs geschlagen geben. Hopp führte schon mit 5:4, verlor aber im Decider, in dem Manby einen 12-Darter spielte.

Hopp scheitert knapp

Der „Maximiser“ spielte zwar den höheren Average als sein Kontrahent (99,09 vs. 96,13 Punkte), hatte aber letzten Endes doch das Nachsehen. In der Players Championship Order of Merit klettert Hopp durch die beiden Siege weiter nach oben. Er liegt als bester Deutscher mit 12.750 Pfund eingespieltem Preisgeld aktuell auf Platz 20. Die besten 64 Spieler qualifizieren sich für das Finalturnier.

Auch Merk konnte zwei Matches gewinnen. Er war gegen Ryan Joyce (6:5) und Cor Dekker (6:2) siegreich, ehe er sich dem Niederländer Alexander Merkx geschlagen geben musste (3:6). Merk liegt mit 5.250 Pfund Preisgeld momentan auf Platz 78.

Schindler in Runde eins ausgeschieden

Keinen guten Tag erwischte die deutsche Nummer eins Martin Schindler. Er verlor sein Erstrundenmatch gegen den Iren Niall Culleton. „The Wall“ verpasste dabei die ersten 20 Darts auf die Doppel. Am Ende spielte er zwar den höheren Average als Culleton (80,94 vs. 77,47 Punkte), doch die schwache Checkoutquote kostete ihn letztlich das Match.

Auch Dominik Grüllich (5:6 gegen Dirk van Duijvenbode), Pascal Rupprecht (5:6 gegen Ross Smith), Kai Gotthardt (2:6 gegen Daryl Gurney), Marvin Kraft (4:6 gegen Cameron Menzies), Gabriel Clemens (2:6 gegen Jurjen van der Velde), Yorick Hofkens (3:6 gegen Danny Noppert), Ricardo Pietreczko (5:6 gegen Tyler Thorpe), Lukas Wenig (1:6 gegen James Wade) und Leon Weber (5.6 gegen Darius Labanauskas) scheiterten in Runde eins.

Niko Springer und Matthias Ehlers schafften es zumindest bis in die zweite Runde. Dort verlor Springer gegen Jimmy van Schie (2:6), Ehlers musste sich Superstar Michael van Gerwen geschlagen geben (3:6).

Darts: Wade gelingt Historisches

Wenig-Bezwinger Wade erreichte am Montag einen ganz besonderen Meilenstein. Der 42-Jährige stieg zum ersten Spieler in der Geschichte der PDC auf, der nunmehr 1000 Siege bei Players Championship Turnieren feiern konnte.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Am Dienstag findet dann das 8. Players Championship Turnier statt. Gespielt wird erneut in der Mattioli Arena in Leicester.