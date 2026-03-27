Humphries-Absage: "Ich werde nicht nach München reisen"

Benjamin Zügner 27.03.2026 • 20:24 Uhr Luke Humphries wird beim European-Tour-Event in München über das Osterwochenende fehlen. Den Grund verrät er bei SPORT1.

Bittere Absage für die deutschen Darts-Fans! Wie SPORT1 erfuhr, wird die Nummer zwei der Welt, Luke Humphries, beim German Darts Grand Prix am Osterwochenende (04.-06. April LIVE im TV auf SPORT1) in der Münchener Zenith-Halle fehlen.

Im Rahmen des Premier-League-Spieltags in Berlin bestätigte der englische Ex-Weltmeister: „Ich werde nicht nach München reisen, ich werde eine Woche freimachen. Es waren für mich ein paar anstrengende Jahre auf der European Tour.“

Humphries fehlt bei Lieblingsturnier

Gerade nach seinem Erfolg bei den Belgian Darts Open in Wieze am vergangenen Wochenende kann sich Humphries eine Absage im Hinblick auf die Qualifikation für die European Championship Ende Oktober in Dortmund leisten: Derzeit führt der 31-Jährige die European Tour Order of Merit an, die besten 32 Spieler qualifizieren sich für die EM.

Dass Humphries die Absage jedoch nicht leicht gefallen ist, brachte er klar zum Ausdruck: „Ich wünschte, das Turnier wäre später im Kalender, denn es ist mein Lieblingsturnier auf der European Tour. Es macht jedes Mal riesigen Spaß.“