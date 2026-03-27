Humphries-Absage: "Ich werde nicht nach München reisen"

Bittere Absage für die deutschen Darts-Fans! Wie SPORT1 erfuhr, wird die Nummer zwei der Welt, Luke Humphries, beim German Darts Grand Prix am Osterwochenende (04.-06. April LIVE im TV auf SPORT1) in der Münchener Zenith-Halle fehlen.
Humphries sagt für München ab
Im Rahmen des Premier-League-Spieltags in Berlin bestätigte der englische Ex-Weltmeister: „Ich werde nicht nach München reisen, ich werde eine Woche freimachen. Es waren für mich ein paar anstrengende Jahre auf der European Tour.“
Humphries fehlt bei Lieblingsturnier
Gerade nach seinem Erfolg bei den Belgian Darts Open in Wieze am vergangenen Wochenende kann sich Humphries eine Absage im Hinblick auf die Qualifikation für die European Championship Ende Oktober in Dortmund leisten: Derzeit führt der 31-Jährige die European Tour Order of Merit an, die besten 32 Spieler qualifizieren sich für die EM.
Dass Humphries die Absage jedoch nicht leicht gefallen ist, brachte er klar zum Ausdruck: „Ich wünschte, das Turnier wäre später im Kalender, denn es ist mein Lieblingsturnier auf der European Tour. Es macht jedes Mal riesigen Spaß.“
Gute Erinnerungen an München hat Humphries ohnehin: Schon 2022 und 2024 konnte „Cool Hand“ den German Darts Grand Prix für sich entscheiden. Vor zwei Jahren sorgte er mit einer Nettospielzeit von knapp 13 Minuten und einem Average von rund 113 Punkten im Finale gegen Michael van Gerwen (8:1) für eines der schnellsten Endspiele der Tour-Geschichte. Schon im vergangenen Jahr hatte er aber über das Osterwochenende pausiert.