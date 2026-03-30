Darts heute LIVE im Stream und Ticker: Players Championship 7 mit van Gerwen und Hopp

Die PDC Pro Tour geht mit der Players Championship 7 weiter. In Leicester messen sich am Montag und Dienstag große Teile der Darts-Profis. Mit dabei sind auch 14 deutsche Tourcard-Holder, unter anderem SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens.

Eine Pause aus deutscher Sicht legt Maximilian Czerwinski ein. „Die Gurke“ sagte für die beiden Floor-Turniere ab. Die restlichen Deutschen mit unter anderem Martin Schindler und Niko Springer gehen allerdings an den Start.

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Angeführt wird das Teilnehmerfeld von den Premier-League-Spielern Jonny Clayton, Stephen Bunting und Michael van Gerwen. Die weiteren Teilnehmer mit Luke Littler, Luke Humphries, Josh Rock, Gerwyn Price und Gian van Veen pausieren in dieser Woche.

Vor allem bei Letzterem ist das keine Überraschung. Der Niederländer wurde zuletzt operiert und hatte auch im Anschluss daran zu knabbern.